Россия с партнерами подготовит ответ на импортные пошлины Трампа

​Евразийская экономическая комиссия начала изучение импорта стального проката в Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Поводом для этого стали пошлины, введенные США, ЕС и Турцией

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала «специальное защитное расследование» импорта широкого перечня стального проката на территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС, в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте регулятора.

Расследование началось по заявлению основных производителей стального проката — Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина и «Северстали» Алексея Мордашова. Причиной возросшего импорта на территорию ЕЭС в заявлении названы антидемпинговые ограничения, введенные в различных странах в 2015–2017 годах.

Кроме того, российские металлурги видят угрозу дальнейшего роста импорта проката после введения 25-процентных пошлин на ввоз стали в США, которые в марте 2018 года анонсировал американский президент Дональд Трамп (были введены через две недели после его заявления). Эти меры он объяснил ​соображениями национальной безопасности. «Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке ЕАЭС», — считают российские металлурги (их слова приводятся в уведомлении ЕЭК).

Ограничения предлагается ввести на импорт горячекатаного и холоднокатаного проката, а также проката с покрытием. Целью расследования является предотвращение нанесения «серьезного ущерба» отрасли из-за возросшего импорта указанных товаров, заявил РБК представитель «Северстали». «Специальное защитное расследование поможет предотвратить ущерб рынку ЕАЭС от перенаправления потоков металлопроката на фоне роста протекционистских мер: введения 25-процентных пошлин на сталь и алюминий в США, тарифных квот в ЕС, начатого расследования в Турции и пр. Такова общемировая практика, которая позволяет смягчить последствия от «эффекта домино» на глобальном рынке стали», — добавил представитель НЛМК.

Основными импортерами горячекатаного проката ЕЭК называет Украину, Австрию и Германию, они имеют возможность «быстрыми темпами» нарастить объемы поставок металла за счет объемов, высвободившихся после ограничения рынков США, ЕС и Турции. По подсчетам российских металлургов, объем импорта горячекатаного проката на территорию ЕЭС вырос с 2015 по 2017 год на 25,9%. Объем импорта холоднокатаного проката за эти три года увеличился на 38,4%, его основными импортерами являются Китай, Корея и Украина.

В июле Еврокомиссия заявила о введении квот, чтобы не допустить резкого увеличения импорта стали на фоне пошлин США. «Вот и Россия ответила на вызов, повторив на самом деле европейскую реакцию. Раз США вводят пошлины на всех, то возникает риск переориентации потоков на наш рынок», — пояснил РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. По его оценке, ​наиболее реальную угрозу для российских металлургов представляет только импорт проката с покрытием (в 2015–2017 годах рост на 4%), эти риски и пытаются исключить, учитывая заявленные проекты по росту таких мощностей в России.

Срок проведения расследования ЕЭК не может превышать девять месяцев с даты начала расследования, то есть к началу апреля 2019 года оно должно завершиться. По итогам расследования ЕЭК примет решение о целесообразности ввода ограничений.