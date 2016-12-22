Разработчик беспилотника Matrёshka перезапустил проект

Компания — разработчик беспилотника Matrёshka представит новый прототип электробуса. Предыдущие версии шаттла так и не были запущены в серийное производство

Беспилотный модульный автобус Matrёshka (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Новая Matrёshka

Новый прототип беспилотного электробуса Matrёshka будет представлен в октябре в рамках международного автосалона Busworld Russia, который проводится в Москве. Об этом РБК рассказал представитель его разработчика «Бакулин Моторс Групп» (производитель автобусов «Волжанин») Кирилл Урванцев.

Проект Matrёska развивает бизнесмен Алексей Бакулин, совладелец и гендиректор «Бакулин Моторс Групп». В название проекта заложена идея модульности, потому что она, как и традиционная матрешка, быстро модифицируется. Создание беспилотника изначально финансировалось из собственных средств компании, но инвестиции не раскрывались. Первый прототип Matrёshka был представлен в 2016 году, а в 2017 году — обновленная версия беспилотника. Тогда Бакулин сообщал, что серийные образцы могут появиться в 2018 году.

Иски от партнеров В июне-июле 2018 года к «Бакулин Моторс Групп» было подано четыре иска от компаний «Визиллект Сервис», «ТД Тракт», «Спецстройсервис» и «Вита-МСК», общая сумма задолженности перед ними составляет 7,1 млн руб. От «Вита-МСК» еще было подано заявление о признании разработчика Matrёshka банкротом, но Арбитражный суд Владимирской области оставил его без движения до 3 сентября. В СМИ появилась информация о закрытии проекта Matrёshka. Как пояснил Урванцев, о банкротстве речи не идет. «У завода много контрагентов, с кем-то из них существуют разногласия, переходящие в том числе в юридическую плоскость, это нормальная ситуация. Кто-то решил, минуя предписанные механизмы, подать иск, но по факту это невозможно», — утверждает он.

По словам Урванцева, новая версия беспилотника будет отличаться от предыдущих прототипов: у него появится место для оператора, который сможет управлять электробусом в непредвиденных ситуациях, полноценное лобовое стекло, больше посадочных мест в салоне, чем было изначально, и сама Matrёshka увеличится в размерах. «Мы пока не определились, будет ли руль у нового прототипа, но в соответствии с мировыми трендами однозначно появится возможность ручного управления оператором», — добавил он.

Сейчас проект также финансируется за счет средств «Бакулин Моторс Групп», сообщил Урванцев. «Точную стоимость вложений в новый проект сложно оценить, но речь идет о нескольких десятках миллионов рублей», — добавил он.

В феврале 2017 года Агентство стратегических инициатив сообщало, что на разработку беспилотного транспорта могут выделить до 200 млн руб. Как пояснял тогда Бакулин, в рамках этого гранта планировалось построить несколько прототипов Matrёshka. Часть средств на реализацию проекта предоставит в виде гранта агентство, а часть — сам разработчик, говорил бизнесмен.

По словам представителя «Бакулин Моторс Групп», компания пока не получила никаких средств, но не отказывается «от взаимодействия с институтами развития, которые занимаются беспилотным транспортом в России». А представитель отраслевой рабочей группы по развитию беспилотного транспорта «Автонет» Ярослав Федосеев сказал, что работа по реализации этого проекта сейчас продолжается без государственной поддержки.

Сколько будет стоить новая Matrёska, Урванцев затруднился сказать. Стоимость предыдущего прототипа оценивалась в 8,5 млн руб., а в случае серийного производства цена снизилась бы до 3,5 млн руб. Но пока о серийном производстве речи не идет, оговаривается собеседник РБК.

С учетом стоимости основных средств производства (цехов, оборудования, технологий и т.д.) и сопутствующих расходов цена серийной Matrёshka может составить 3,5–4 млн руб., сказал РБК директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Для сравнения: автобус «Волжанин» вместимостью до 100 человек, который также выпускает «Бакулин Моторс Групп», стоит около 11 млн руб., на электротяге — 25 млн руб., добавляет эксперт.

«Но стоит помнить, что Matrёshka — это не автобус в привычном понимании, это шаттл вместимостью максимум десять человек, не приспособленный для движения по городским маршрутам. Тот же «Волжанин» окупает себя в худшем случае за три-четыре года, этот беспилотник не окупит себя никогда», — считает Жарский. По его словам, кроме малой вместимости электробуса и ограниченности эксплуатации необходимо создать и обслуживать соответствующую инфраструктуру, а это потребует как минимум 20 млн руб. в первый год и еще 10 млн руб. ежегодно. ​

«Изначально некорректно сравнивать Matrёshka и обычный городской автобус, потому что у них разное предназначение», — отвечает Урванцев, замечая, что нельзя говорить, что проект не окупится. «На первоначальном этапе действительно стоимость перевозки будет выше, но, когда они станут массовым явлением, стоимость перевозки будет сопоставима с городским транспортом. К тому же использование Matrёshka не потребует какой-то особой инфраструктуры», — заключает он.

Рынок не готов

В апреле правительство утвердило стратегию развития беспилотников и электротранспорта — «дорожную карту» проекта «Автонет». Тогда же была создана рабочая группа, куда вошли представители Минпромторга, Минтранса и других ведомств, а также НП «ГЛОНАСС», РВК и КамАЗа, «Яндекса».

Развитие и вывод на рынок новых видов транспорта заложены и в новую стратегию развития автопрома до 2025 года, которую правительство утвердило 4 мая. Согласно документу, к 2025 году доля автомобилей с ограниченной автономностью (к ним относятся и беспилотники) в продажах может составить 1–2% (20–40 тыс. штук в год) за счет более широкого внедрения в премиальном сегменте. В этот же день премьер-министр Дмитрий Медведев поручил начать тестирование беспилотного транспорта на дороге Москва — Санкт-Петербург.

В России помимо проекта Matrёshka существуют еще три перспективных проекта беспилотного транспорта, которыми занимаются «Яндекс», НАМИ и КамАЗ, отметил Федосеев из «Автонета». Рынок высокоавтоматизированного транспорта находится на стадии формирования и тестирования, поэтому говорить о масштабной конкурентоспособности этих проектов преждевременно, считает он.

Несмотря на то что в целом беспилотные транспортные средства сейчас активно развиваются в мире, в России для их использования нет не только инфраструктуры, но и законодательной базы, предупреждает Жарский. «Дорожная карта» «Автонета» по совершенствованию законодательства включает более 70 мероприятий, 50 из которых будут начаты к 2020 году, обещает Федосеев.