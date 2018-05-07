Электрокары и беспилотники поставлены на карту

Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года

Российские производители, согласно правительственной стратегии, должны будут к 2025 году обеспечить 80–90% внутреннего спроса на современные автомобили, а также вывести на рынок принципиально новые электрокары и беспилотные машины

Фото: Игорь Агеенко / «РИА Новости»

Планы до 2025 года

Правительство утвердило стратегию развития российской автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующий документ размещен ​на сайте в пятницу, 4 мая.

Одной из основных целей является удовлетворение российскими производителями 80–90% внутреннего спроса. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году было продано 1,59 млн машин (+11,9% к предыдущему году), из которых 83% составили автомобили локального производства, а импорт — около 17%.

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2017 году составило 1,34 млн, легких коммерческих — 0,14 млн, но часть этих машин была направлена на экспорт.

По оценке Министерства экономического развития, объем производства легковых автомобилей к 2025 году возрастет до 2,21 млн штук, легких коммерческих — до 0,22 млн штук.

Стратегия также предусматривает, что автопроизводители будут развивать технологии, увеличивать уровень локализации, развивать экспорт, а также сокращать отставание в применении инновационного транспорта (беспилотные и электромобили) от мировых производителей.

Реализация этой стратегии позволит обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и гарантирует появление в стране «новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств)».

Локализация и технологии

Одна из основных целей стратегии развития автопрома — наращивание технологических компетенций российских производителей и местных «дочек» иностранных автоконцернов за счет углубления локализации автомобилей до 70–85%. По данным на конец 2017 года, уровень локализации автопроизводителей в России (доля стоимости компонентов, субкомпонентов и сырья, произведенных в России, в их общей стоимости) в сегментах легковых автомобилей составляет 30–60%, легких коммерческих — 60–70%, грузовых — 70–85%, говорится в стратегии. Самый высокий уровень локализации имеют российские автопроизводители АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ.

Как указано в стратегии, мировые автопроизводители тратят на НИОКР не менее 4% выручки в год, а российские компании — всего 1–1,5%. Приоритетными направлениями развития автопрома на следующие семь лет станут улучшение технологий, информатизация и компьютеризация, использование новых материалов, а также работа над повышением локализации автокомпонентов.

Чтобы локализовать производство определенных комплектующих, нужен большой объем рынка, отметил аналитик Владимир​ Беспалов из «ВТБ Капитала». По его словам, большинство иностранных автопроизводителей уже имеют глобальных поставщиков комплектующих и поэтому не стоит ожидать, что они сейчас будут организовывать новое производство в России. «Тем не менее, с точки зрения самих автопроизводителей, работающих в России, повышение уровня локализации — довольно важный момент, это позволяет снизить риски, связанные с валютными колебаниями», — рассказал эксперт.

Представитель АвтоВАЗа сообщил РБК, что компания принимала участие в разработке новой стратегии развития автопрома. По его словам, АвтоВАЗу необходимо будет направить «очень большие инвестиции» и человеческие ресурсы на полную локализацию двигателей, коробок передач и модулей управления. Для достижения такой глубокой локализации концерну и производителям компонентов потребуется прямое государственное финансирование, добавил он. В конце апреля президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что компания намерена сохранить самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%).

Директор московского завода Renault Жан-Луи Терон 24 апреля сказал, что производитель планирует увеличить уровень локализации на автозаводе в Москве в связи с выпуском нового кроссовера, но детали не уточнил. В 2017 году уровень локализации этого завода составил 66%.

Представитель Ford Sollers сообщила РБК, что компания приветствует углубление локализации и развитие локальной базы поставщиков в той мере, в которой это эффективно для бизнеса. Представитель завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сообщила РБК, что сейчас ведутся переговоры о подписании специнвестконтракта с российским правительством, который предусматривает строительство в ближайшие три года завода двигателей для моделей Solaris и Creta. По ее словам, сейчас уровень локализации этих автомобилей составляет 46%, а после запуска завода двигателей он значительно увеличится.

Автомобили на экспорт

Правительство намерено проводить совместную с автопроизводителями системную работу по выходу на зарубежные рынки в соответствии с экспортной стратегией автопрома, которая была утверждена в 2017 году. При базовом сценарии рост экспорта российских автомобилей и комплектующих к 2025 году должен увеличиться с 94 тыс. до 240 тыс. штук, или до $4,9 млрд, а при оптимистичном — до 400 тыс. штук, или до $7,8 млрд, говорится в экспортной стратегии (эти же цели указаны в стратегии развития автопрома до 2025 года). Целевой объем поставок на экспорт составляет не менее 12–14% (в 2017 году за рубеж было продано 6,3% произведенных в России автомобилей). Но в стратегии развития автопрома не говорится, какая именно поддержка будет оказываться при экспорте машин из России.

«Развитие экспорта автомобилей связано с определенными сложностями для автоконцернов: во-первых, у мировых автопроизводителей уже есть свои экспортно-сбытовые сети, во-вторых, выход на новые рынки сопряжен для них с большими тратами и не всегда окупается», — рассказал Беспалов. По его словам, экспорт важен с точки зрения диверсификации выручки, снижения рисков. Основными экспортными рынками для российских производителей и местных «дочек» международных компаний остаются страны СНГ, Азии, Ближнего Востока.

В марте 2018 года исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек говорил, что автоконцерн планирует увеличить экспорт в 2018 году за счет новых рынков, но конкретных цифр не назвал. В апреле компания начала экспортные поставки в Словакию и Тунис. Удвоить экспорт (до 8 тыс. машин) в 2018 году планирует и УАЗ, который входит в группу Sollers. Hyundai заинтересована в развитии экспорта. Как сообщил РБК представитель завода Hyundai, для развития необходима поддержка правительства в части заключения межправительственных соглашений, облегчающих экспорт автомобилей. Ford Sollers рассматривает различные экспортные проекты, однако «первостепенной задачей считает укрепление позиций на внутреннем рынке».

Представитель Nissan сообщил РБК, что компания экспортирует свои автомобили, например, в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан и Ливан. В 2017 году было экспортировано 3832 автомобиля Nissan, из них 1976 автомобилей питерского производства (+21% к предыдущему году). «Расширение экспорта зависит от целого ряда факторов, среди которых большое значение имеет государственная поддержка», — отметил представитель концерна.

Беспилотники и электрокары​​

Российский автопром, как полагают в правительстве, до 2025 года должен вывести на рынок «продукты с принципиально новыми свойствами в области электродвижения и автономного вождения».

4 мая премьер Дмитрий Медведев поручил госкомпании «Автодор» и Росавтодору определить тестовые участки дорог и до 30 ноября совместно с агентством «Автонет» начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта.

Новая стратегия также предусматривает развитие электромобилей и увеличение их доли в общем объеме продаж до мирового уровня. По оценке издания EV-volumes, доля электромобилей в глобальных продажах в 2017 году составила 1,28% (по прогнозам, в 2018-м приблизится к 2%). В России, по данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году было продано 95 электромобилей, или 0,006%.

К 2020 году их доля должна достичь 1–1,5% (преимущественно за счет премиальных легковых автомобилей), а к 2025 году — 4–5% от общего объема продаж (85–100 тыс. машин).

В качестве мер стимулирования спроса на электротранспорт правительство предлагает налоговые льготы, бесплатное использование инфраструктуры (платные дороги, зарядные станции, парковки). Кроме того, поддержка может быть оказана производителям, которые согласятся локализовать производство в России (в том числе и производители автокомпонентов).