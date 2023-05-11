Хинштейн предложил обязать «Яндекс.Музыку» удалять экстремистские песни

Хинштейна возмутило обилие «русофобских и экстремистских песен» на «Яндекс.Музыке». Депутаты и Роскомнадзор подготовят законопроект, который обяжет музыкальные сервисы самим удалять запрещенную информацию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Депутаты вместе с Роскомнадзором разработают законопроект, который обяжет «Яндекс.Музыку» и подобные платформы модерировать свое содержание и «инициативно удалять все, что нарушает закон». Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Чтобы этот закон работал, будут предусмотрены крупные штрафы за его неисполнение. Авторы инициативы рассчитывают внести проект в Думу в весеннюю сессию.

Идея разработать законопроект возникла после того, как на «Яндекс.Музыке» в преддверии Дня Победы разместили украинский трек «Горит москаль». Платформа удалила песню, но, по словам Хинштейна, «проблема от этого не решилась»: на сервисе по-прежнему доступны другие «откровенно русофобские и экстремистские композиции». В их числе депутат назвал песни Дмитро Кальченко и группы «Скрябiн».

Хинштейн пояснил, что сейчас мониторинг такого содержимого на платформе ведет Роскомнадзор, а сам депутат получает жалобы от подписчиков и тоже передает эту информацию регулятору, но, по его мнению, так быть не должно. «Необходимо, чтобы платформа самостоятельно модерировала свой контент, не допуская подобной «дичи». Но увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования «Яндекс» делать этого сам не будет», — рассудил он.

Сейчас российские власти требуют самостоятельно удалять запрещенный контент от соцсетей. Соответствующий закон вступил в силу 1 февраля 2021 года: с тех пор социальные сети обязаны сами выявлять и блокировать противоправную информацию, в частности детскую порнографию, информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, призывы к самоубийству, информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу и власти, и призывы к экстремизму.