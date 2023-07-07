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ТАСС сообщил о проверке компании Mars на финансирование ВСУ

ТАСС: подмосковная прокуратура проверяет компанию Mars на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура проверяет компанию Mars на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов, рассказал источник ТАСС. Максимальное наказание за финансирование ВСУ предусматривает пожизненное лишение свободы
Фото: Lukassek / Shutterstock
Фото: Lukassek / Shutterstock

Прокуратура Подмосковья начала проверку американской компании Mars, выпускающей продукты питания и корма для животных, на предмет финансирования украинской армии. Об этом cообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО «Марс», в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям», — сказал собеседник агентства.

Оказание финансовой помощи Украине, в том числе ВСУ, влечет уголовную ответственность по статье 275 УК России «госизмена», напоминали ранее в Росфинмониторинге. Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

РБК обратился за комментарием в прокуратуру Московской области и отправил запрос в компанию Mars.

Компании Mars принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, и другие. Она также выпускает корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. В России Mars представлен заводами в пяти регионах и одним научным центром по изучению питания домашних животных, в компании работают около 6 тыс. сотрудников.

После начала спецоперации на Украине компания решила приостановить новые инвестиции, а также прекратила импорт в Россию.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Екатерина Костина
ВСУ финансирование прокуратура проверка Военная операция на Украине Mars
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