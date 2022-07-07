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Four Seasons приостановил прямое управление отелями в России

Причиной приостановки прямого управления в головной компании сети назвали стремительно развивающиеся ограничения. У Four Seasons в России два пятизвездочных отеля — в Москве у Кремля и в Петербурге на Исакиевской площади
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Канадская компания — оператор сети гостиниц класса «люкс» Four Seasons приостановила прямое управление отелями в России, сообщил РБК представитель ctnb Four Seasons в Москве и Санкт-Петербурге.

«В свете стремительно развивающихся ограничений Four Seasons приостановили оказание услуг по прямому управлению отелями Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, которые продолжают независимую операционную деятельность под своим действующим именем с 6 июля», — заявил он.

По словам представителя компании, отели продолжают принимать клиентов и действующая команда предоставляет услуги того же высокого уровня, что и раньше.

«Ввиду технических ограничений были созданы независимые от корпоративной платформы — сайты thelegendofmoscow.com и lionpalacehotel.com, которые представляют российские отели Four Seasons», — уточнил он.

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Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

С глобального портала Four Seasons отели в Москве и Петербурге исчезли. На новых сайтах сейчас стоят бренд Four Seasons и прежние названия. Сотрудники обеих гостиниц заверили корреспондента РБК, что создание собственных сайтов связано с техническими вопросами и эти предприятия работать под брендом Four Seasons.

РБК направил запрос в штаб-квартиру Four Seasons в Торонто.

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Первый отель в России Four Seasons открыла в Санкт-Петербурге в 2013 году в отреставрированном особняке князя Лобанова-Ростовского на Исаакиевской площади. В сентябре 2014 года также открылся Four Seasons в Москве — в перестроенном здании гостиницы «Москва» на Охотном Ряду у Кремля.

В марте о приостановке девелоперской деятельности в России объявили компании Hilton и Hyatt, которые управляют отелями высшего класса по всему миру, а в июне бизнес приостановила и аналогичная сеть Marriott. В последней заявили, что антироссийские санкции сделали невозможной ее работу в стране.

Как сообщил «Известиям» глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, Hilton и Marriott изучают возможность полного ухода из страны. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика: в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могут себе позволить номер стоимостью 60–100 тыс. рублей в сутки, пояснил он. Информацию о возможном прекращении работы сетей в России изданию подтвердили и в консалтинговой компании на рынке недвижимости Knight Frank.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Виктория Полякова Виктория Полякова
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