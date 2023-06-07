«Коммерсантъ» узнал о просьбе НОВАТЭКа о льготах инвесторам «Ямал СПГ»

Китайские инвесторы «Ямал СПГ» платят налог на дивиденды по ставке около 10%, Михельсон предложил его отменить. Взамен CNPC и SRF готовы реинвестировать эти средства в новые СПГ-проекты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон предложил правительству отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, которые готовы реинвестировать эти средства в новые российские проекты по сжижению газа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что сейчас предложение касается только китайских участников проекта «Ямал СПГ» — CNPC (20%) и фонда «Шелковый путь» (Silk Road Fund, SRF, 9,9%). Французская Total, владеющая 20%-ной долей в проекте, после начала военных действий заявила, что больше не будет инвестировать в российские проекты.

В обращении Михельсона, которое цитирует «Коммерсантъ», говорится, что иностранные партнеры НОВАТЭКа, получающие дивиденды с проекта «Ямал СПГ», «готовы направлять их на финансирование реализации российских проектов в случае отмены налога у источника с таких дивидендов». О каких проектах речь, не уточняется. У НОВАТЭКа в разработке находятся «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», а также «Арктическая перевалка».

Нерезиденты в России платят 15% налога с дивидендов, соглашение об избежании двойного налогообложения может предусматривать ставки меньше. Китайские CNPC и SRF сейчас платят налог по ставке около 10%. Газета отмечает, что ранее они не раз просили снизить налог; Москва была готова выполнить просьбу при условии аналогичных преференций для российских инвесторов в Китае. Пока такой договоренности достигнуто не было.

В 2022 году «Ямал СПГ» начислил дивиденды в размере 740,8 млрд руб., выплатил 363,8 млрд руб., то есть, примерно половину.