www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
ESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87
(-1,05)
Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11
(-0,86)
Инвестиции, 06 июн, 15:51
Как наверняка заинтересовать инвестора: 12 этапов успешной презентации
Pro, 14:33
Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом-афроамериканцем
Общество, 14:32
IBM объявила о прекращении работы в России
Бизнес, 14:28
www.adv.rbc.ru
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 14:27
Зачем вещам «особый» интернет
РБК и МегаФон, 14:27
«Ак Барс» начал переговоры о переходе хоккеиста «Тампа-Бэй»
Спорт, 14:23
Гендиректор «Уфы» сообщил о смене названия клуба
Спорт, 14:19
Крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу
Общество, 14:17
Компания Мащицкого вышла из платинового проекта в Зимбабве
Бизнес, 14:16
В РФС рассказали о замене «Факела» в РПЛ в случае проблем со стадионом
Спорт, 14:12
Песков не подтвердил соглашение с Турцией по вывозу зерна с Украины
Политика, 14:12
Цены на природный газ в США поднялись до максимума с августа 2008 года
Инвестиции, 14:10
Рынок автокредитов в России снизился на 35%
Авто, 14:04
Дешевые ошибки: как проверить бизнес-гипотезу меньше чем за тысячу рублей
Pro, 14:03
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€
сумма
4%
ставка
91 день
срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес
,
07 июн, 14:28
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
IBM объявила о прекращении работы в России
Материал дополняется.
Теги
IBM
Подпишись на RuTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
Вклад в валюте от
Сумма
$
€
Срок
дн
Ваш доход
0
₽
Ставка
0
%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter