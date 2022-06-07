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Компания Мащицкого вышла из платинового проекта в Зимбабве

Vi Holding Виталия Мащицкого решил выйти из проекта разработки рудника Дарвендейл, чтобы создать «благоприятные условия для его развития», на это также повлияли антироссийские санкции
Фото: Philimon Bulawayo / Reuters
Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Vi Holding Виталия Мащицкого передаст свою 50-процентную долю в платиновом месторождении Darwendale Platinum в Зимбабве госкомпании Kuvimba Mining House Ltd., пишет Bloomberg.

«Мы уже какое-то время ведем переговоры с русскими, и сейчас Kuvimba Mining приобретает эти акции и локализует их», — заявил секретарь Минфина Зимбабве Джордж Гуваматанга. Ведомство контролирует Kuvimba Mining House.

Vi Holding, комментируя сделку, заявил, что его выход из Darwendale Platinum должен «создать благоприятные условия для дальнейшего развития проекта». Решение также связано с «глобальными санкциями западных стран против России, что, естественно, распространяется и на российские инвестиции за рубежом», заключили в российской компании.

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На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что контроль российской компании над долей в проекте мешает привлечь потенциальных спонсоров разработки месторождения. Собеседники агентства говорили, что Vi Holding не хочет продолжать инвестиции после многолетней задержки реализации проекта. При этом новое финансирование зимбабвийская Kuvimba привлечь не смогла, поскольку инвесторы боятся потенциальных санкций из-за сотрудничества с российской компанией.

Проект по разработке платинового месторождения управлялся Great Dyke Investments, совместным предприятием Kuvimba и Vi Holding (ему принадлежало 50% через АО «Афромет»). Агентство отмечает, что реализация проекта тормозилась из-за нехватки финансирования. По данным Bloomberg, разработка месторождение обойдется в $3 млрд, это крупнейший платиновый рудник в стране.

Ранее месторождение Дарвендейл принадлежало южноафриканской Impala Platinum Holdings Ltd., однако в 2006 году правительство Роберта Мугабе отдало его российским инвесторам.

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В 2014 году «Коммерсантъ» писал, что Vi Holding вместе с «Ростехом» и ВЭБом создали консорциум по освоению Дарвендейла, однако позднее «Ростех» сообщил, что госкомпании вышли из проекта. В январе 2019 года Россия и Зимбабве подписали ряд соглашений по освоению месторождения.

Forbes оценивает состояние Виталия Мащицкого в $600 млн. Он является президентом Vi Holding, в 2019 году он приобрел долю в КАМАЗе за $73 млн, отмечает издание. В интервью «Ведомостям» в 2014 году Мащицкий говорил, что дружит с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым «еще с юности в Иркутске». «Мы дружим всю жизнь», — сказал бизнесмен. В «Ростехе» тогда подтвердили, что Мащицкий и Чемезов знакомы с молодости.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Виталий Мащицкий Зимбабве Африка платина
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