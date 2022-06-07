Банк IKEA в России продадут

Икано-банк будет продан российскому Кредит Европа Банку. Документы уже поданы на согласование в ЦБ, пишет газета. Банк занимался кредитованием покупателей магазинов IKEA и «Мега»

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк ушедшей из России шведской группы IKEA будет продан российскому Кредит Европа Банку, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к КЕБ.

Икано-банк основан в 2013 году люксембургской компанией Ikano и нидерландской Credit Europe Bank N.V. Согласно данным сервиса «РБК Компании», им владеет Cirrus Holding BV. Банк занимался кредитованием покупателей магазинов IKEA и торговых центров «Мега». Согласно ренкингу «Интерфакса», по итогам 2021 года Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд руб.) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн руб.).



Кредит Европа Банк, согласно данным СПАРК, контролируется турецкими компаниями Fiba Holding Anonim Sirketi и Fina Holding Anonim Sirketi с долями 55% и 35% соответственно, а также Credit Europe Bank N.V. (10%). Банк занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е по капиталу (18,6 млрд руб.).

По словам собеседников издания, на банк были и другие претенденты, но Ikano group предпочла продать его российской «дочке» соучредителя. Стороны уже подали документы на согласование в ЦБ. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца июля. Сумма сделки не уточняется.

В Икано-банке и Ikano group на запросы не ответили, в пресс-офисе российского КЕБ подтвердили «Коммерсанту» информацию о сделке, но вдаваться в подробности не стали.

После начала российской военной операции на Украине IKEA приостановила производство и работу магазинов в России, объяснив свое решение сбоями в цепочке поставок. Компания пообещала на три месяца сохранить все условия работы для 15 тыс. сотрудников. Часть сотрудников перевели на работу с возвратами товаров и на обслуживание магазинов, складов и систем компании. Позже стало известно, что все работники будут получать зарплату до августа.