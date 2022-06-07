Банк IKEA в России продадут
Банк ушедшей из России шведской группы IKEA будет продан российскому Кредит Европа Банку, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к КЕБ.
Кредит Европа Банк, согласно данным СПАРК, контролируется турецкими компаниями Fiba Holding Anonim Sirketi и Fina Holding Anonim Sirketi с долями 55% и 35% соответственно, а также Credit Europe Bank N.V. (10%). Банк занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е по капиталу (18,6 млрд руб.).
По словам собеседников издания, на банк были и другие претенденты, но Ikano group предпочла продать его российской «дочке» соучредителя. Стороны уже подали документы на согласование в ЦБ. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца июля. Сумма сделки не уточняется.
В Икано-банке и Ikano group на запросы не ответили, в пресс-офисе российского КЕБ подтвердили «Коммерсанту» информацию о сделке, но вдаваться в подробности не стали.
После начала российской военной операции на Украине IKEA приостановила производство и работу магазинов в России, объяснив свое решение сбоями в цепочке поставок. Компания пообещала на три месяца сохранить все условия работы для 15 тыс. сотрудников. Часть сотрудников перевели на работу с возвратами товаров и на обслуживание магазинов, складов и систем компании. Позже стало известно, что все работники будут получать зарплату до августа.