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Бизнес ,  
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IKEA изменила график работы в России

IKEA изменила график работы отделов обмена и возврата в России
IKEA с 1 июня откроет отделение по приему, обмену и возврату товаров. При этом для покупателей магазины по-прежнему останутся закрытыми
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Сеть мебельных магазинов IKEA с 1 июня переходит на новый график работы, при этом сами магазины по-прежнему останутся закрыты. Об этом говорится на сайте торговой сети. Изменения коснулись графика работы отделов, которые занимаются приемом, обменом и возвратом товаров. Они будут открыты со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. При этом центр поддержки клиентов будет открыт ежедневно с 8:00 до 21:00 по местному времени.

Однако покупатели по-прежнему не смогут купить новые товары.

Минпромторг заявил, что IKEA ищет возможность снова открыться в России
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

IKEA приостановила работу магазинов в России и Белоруссии 4 марта. Причиной компания назвала военные действия на Украине, которые привели к сбоям в цепочке поставок. На заводах IKEA было временно остановлено производство.

Компания пообещала на три месяца сохранить все условия работы для 15 тыс. сотрудников и следить за ситуацией. Часть сотрудников перевели на работу с возвратами товаров и на обслуживание магазинов, складов и систем компании. Все сотрудники временно закрытых магазинов будут получать зарплату до августа.

В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Нидерландской Ingka Group принадлежит 17 магазинов в стране и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами «Мега». В последнем финансовом году объем продаж компании в России достиг €1,6 млрд (4% от общего числа розничных продаж).

Ingka Group является основным бенефициаром Inter IKEA Group, которая отвечает за поставки в России и владеет тремя фабриками с 2,5 тыс. сотрудников.

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России, но для этого ей нужно настроить логистику и обеспечить полный ассортимент товаров.

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