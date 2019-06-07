Аветисян впервые публично прокомментировал дело Калви

Как бы ни завершилось уголовное дело в отношении топ-менеджеров Baring Vostok, это не повлияет на корпоративный спор, уверен Аветисян

Артем Аветисян (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Владелец «Финвижн Холдингс» (держит 32% акций банка «Восточный») Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok в разговоре с «Россия 24».

«То, что сейчас в СМИ в последнее время с подачи Baring Vostok говорилось, что данное уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором, — это абсурд и это совершенная ложь», — сказал Аветисян. По его словам, если на ситуацию посмотреть с точки зрения логики, то, как бы ни завершилось уголовное дело, это никак не повлияет на корпоративный спор, который продолжается достаточно долгое время.

«Данная ситуация должна быть точно разделена. Есть уголовное дело, и есть корпоративный спор», — отметил Аветисян.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять сотрудников фонда являются фигурантами дела о мошенничестве. «Восточный» простил долг Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. Baring Vostok оценил акции IFTG в 3 млрд руб., при этом следствие оценивает их стоимость в 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который заявил, что Baring Vostok ввел в заблуждение совет директоров банка.