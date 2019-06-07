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Аветисян впервые публично прокомментировал дело Калви
Как бы ни завершилось уголовное дело в отношении топ-менеджеров Baring Vostok, это не повлияет на корпоративный спор, уверен Аветисян
Артем Аветисян (Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС)

Владелец «Финвижн Холдингс» (держит 32% акций банка «Восточный») Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok в разговоре с «Россия 24».

«То, что сейчас в СМИ в последнее время с подачи Baring Vostok говорилось, что данное уголовное дело в отношении менеджеров фонда связано с корпоративным спором, — это абсурд и это совершенная ложь», — сказал Аветисян. По его словам, если на ситуацию посмотреть с точки зрения логики, то, как бы ни завершилось уголовное дело, это никак не повлияет на корпоративный спор, который продолжается достаточно долгое время.

«Данная ситуация должна быть точно разделена. Есть уголовное дело, и есть корпоративный спор», — отметил Аветисян.

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Основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять сотрудников фонда являются фигурантами дела о мошенничестве. «Восточный» простил долг Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG. Baring Vostok оценил акции IFTG в 3 млрд руб., при этом следствие оценивает их стоимость в 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов, который заявил, что Baring Vostok ввел в заблуждение совет директоров банка.

Позиции сторон в деле за контроль над «Восточным»

Согласно версии Evison, одним из условий исполнения опциона было соблюдение рамочного соглашения, которое в числе прочего подразумевало ведение Юниаструм Банком Аветисяна (присоединен к «Восточному» в 2017 году) обычной хозяйственной деятельности. Сторона Baring утверждает, что после заключения соглашения о слиянии банков и после проверки Юниаструм Банка аудитором KPMG из него было выведено 3,6 млрд руб. «Вывод активов делает исполнение опциона невозможным, именно поэтому в ответ на попытку заявить о выполнении опциона мы ответили письмом о том, что опцион не имеет силы», — говорил РБК адвокат Evison Дмитрий Савочкин. Поэтому были поданы иски в Лондонский международный арбитраж. «Финвижн», в свою очередь, утверждала, что Baring заводит процесс «в паутину лондонских и кипрских споров по юрисдикции». Так фонд хочет удержать контроль над банком и скрыть хищение средств, в чем подозревают Майкла Калви, заявила представитель «Финвижн».

В мае «Финвижн» выиграла дело против структуры фонда Baring Vostok кипрской Evison в суде Амурской области. Evison предписали исполнить кол-опцион и продать компании Аветисяна 9,99% банка «Восточный». Конфликт между акционерами банка длится с прошлого года.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Артем Аветисян, Baring Vostok, Майкл Калви, уголовное дело
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