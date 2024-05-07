«АгроТерра» после перехода под контроль Росимущества сменила руководство

В апреле Путин передал в управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», стоимость которой Forbes оценивал в 23,2 млрд руб. Вскоре на предприятии назначили нового гендиректора, им стал Алексей Маренков

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В сельскохозяйственной компании «АгроТерра», чьи активы перешли во временное управление Росимущества, сменилось руководство, следует из базы СПАРК. В конце апреля гендиректором предприятия стал Алексей Маренков, на этой должности он сменил Анну Кравченко, которая возглавляла компанию с 2016 года.

В «АгроТерре» подтвердили «Коммерсанту» смену топ-менеджмента и сообщили, что изменений в долгосрочных бизнес-планах компании не планируется. Маренков заявил изданию, что будет развивать все направления бизнеса.

Маренков до 2019 года руководил управляющей компанией «Зерновой холдинг», которую ликвидировали после его ухода. Затем возглавил ООО «АГРА» (ранее «Агронова-Л»), а в начале 2024 года — зернотрейдерскую компанию РГТ, которая сейчас находится в стадии ликвидации. Оба предприятия контролирует группа компаний «Регион» Сергея Сударикова.

«АгроТерра» была основана в 2008 году, входит в топ-20 по площади обрабатываемых земель. Ее активы расположены в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях. В группу входят 24 хозяйства, они выращивают сою, сахарную свеклу, рапс, пшеницу и подсолнечник. В 2022 году Forbes поместил «АгроТерру» на 15-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев России, оценив ее в 23,2 млрд руб.

Фактический владелец группы нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. Forbes писал, что «АгроТерру» основала инвесткомпания NCH Capital американца с украинскими корнями Джорджа Рора. Бизнесмен с 1990-х вкладывался в активы на территории бывшего СССР, к 2012 году его компании консолидировали более 800 тыс. га земли в России, Болгарии, Казахстане, Румынии и на Украине.

В начале апреля президент Владимир Путин распорядился передать активы «АгроТерры» во временное управление Росимущества. Вскоре после указа в компании заявили, что продолжают работать, «сейчас самое главное для нас всех — посевная кампания».

В 2023 году под управление Росимущества, по решению суда, перешли активы агроконцерна «Покровский». Иск об обращении их в доход государства подала Генпрокуратура. По версии ведомства, основатель холдинга Андрей Коровайко построил компанию за счет коррупционных доходов, которые получил во время работы полпредом президента в Южном федеральном округе. Там тоже сменилось руководство: в декабре главой «Покровского» стал Алексей Скоробогатов.