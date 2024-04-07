 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию

Компании из Индии стали лидерами по ввозу лекарств в Россию

Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок. От нее отстают Германия и Франция с 238,7 млн и 149,3 млн упаковок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma.

Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / TACC

Иран, Израиль и США привели свои войска в режим повышенной боевой готовности

Губернатор Гладков показал последствия обстрела Белгорода. Фото

В Оренбургской области прорвало дамбу. Видео

В Нью-Йорке произошло землетрясение. Из-за него было прервано заседание Совета Безопасности ООН

В Госдуме предложили продлить срок обжалования штрафов

Потерявшуюся собаку нашли почти в 4 тысячах километров от дома

Репортаж из российского военного городка, где рос главком ВСУ Сырский

Теги
Индия Россия лекарства импорт фармацевтический рынок фармацевтика
Материалы по теме
Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок
Бизнес
Еврокомиссия начала проверку AliExpress из-за поддельных лекарств
Экономика
В США одобрили первое лекарство против неалкогольного стеатогепатита
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 100,13 (+0,06) Инвестиции, 05 апр, 16:46 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 92,42 (+0,11) Инвестиции, 05 апр, 16:46
Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию Бизнес, 07:05
Эквадор объяснил штурм посольства Мексики угрозой побега вице-президента Политика, 06:59
ТАСС узнал о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе» Политика, 06:35
Картаполов объяснил, что делать при получении повестки в отпуске Политика, 06:31
С трех улиц Орска начали эвакуацию из-за приближения воды Общество, 06:25
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Татарстане потушили Общество, 06:15
СК завершил расследование дела из-за надписи Akosh+Sasha на Русском Общество, 05:49
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Крупнейший вулкан Европы Этна начал выпускать «кольца дыма» Общество, 05:44
Глава МЧС вылетел в Орск, где прорвало дамбу Общество, 05:35
Шольц назвал поддержку Украины «ключом к восстановлению мира» Политика, 05:29
Никарагуа разорвала дипотношения с Эквадором после штурма посольства Политика, 05:03
В Орске организовали 12 пунктов временного размещения для эвакуированных Общество, 04:44
Маск оценил, сколько еще просуществует наша цивилизация Технологии и медиа, 04:15
Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов Политика, 04:06