Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию
В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок. От нее отстают Германия и Франция с 238,7 млн и 149,3 млн упаковок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma.
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