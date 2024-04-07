Таблетки из Мумбаи: кто стал лидером по ввозу лекарств в Россию

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, поставив 293,9 млн упаковок. От нее отстают Германия и Франция с 238,7 млн и 149,3 млн упаковок, следует из подготовленных для РБК данных аналитической компании RNC Pharma.