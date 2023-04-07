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Бизнес ,  
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Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина

Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина через сайт «Почты России»
Онлайн-продажи российского вина через сайт «Почты России» планируется запустить с 1 ноября. В эксперименте будут участвовать Москва и Подмосковье
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

Правительство одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российских вин через сайт «Почты России», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина. Эксперимент должен стартовать с 1 ноября.

В «Почте России» ТАСС заявили, что ожидают начала эксперимента и готовят инфраструктуру, необходимую для дистанционных продаж российского вина.

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующую инициативу 3 апреля, писал РБК. После одобрения эксперимента правительством проект закона будет внесен в Госдуму.

Дистанционная продажа алкоголя запрещена в России с 2007 года. Законопроект для онлайн-продажи вина через инфраструктуру «Почты России» был подготовлен Минфином после поручения президента России Владимира Путина в 2021 году.

Последняя версия законопроекта предусматривает, что эксперимент продлится почти три года — с ноября 2023-го до августа 2026-го. Купить вино через сайт «Почты России» смогут жители Москвы и Подмосковья, но правительство может расширить список регионов — участников проекта. Минсельхоз предлагал включить в эксперимент Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
российское вино Почта России дистанционная торговля правительство
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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