Группа «Монополия» выкупит акции крупнейшего грузоперевозчика Globaltruck

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 88,13 (+1,03) Инвестиции, 06 апр, 16:29 Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 80,67 (+1,18) Инвестиции, 06 апр, 16:29
Ефимов анонсировал создание испытательного полигона БПЛА в «Руднево» Город, 09:10
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 09:02
S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины Экономика, 09:02
Минэкономразвития заявило о недооцененной Западом гибкости экономики Экономика, 09:01
Сырье для красоты: какие производства нужны косметической индустрии Дискуссионный клуб, 09:00
Володин предложил запретить финансирование «поливающих грязью» Россию Политика, 08:57
Рогов назвал США и Британию авторами плана приазовского наступления ВСУ Политика, 08:45
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Когда за нарушение конкуренции руководитель может получить тюремный срок Pro, 08:44
IIHF назвала дату рассмотрения вопроса участия сборной России в турнирах Спорт, 08:41
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 08:39
Группа «Монополия» выкупит акции крупнейшего грузоперевозчика Globaltruck Бизнес, 08:30
Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76 Политика, 08:26
В Госдуме раскрыли задачи срочников-миротворцев Политика, 08:15
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:15
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Бизнес ,  
0 

Группа «Монополия» выкупит акции крупнейшего грузоперевозчика Globaltruck

Группа «Монополия» объявила о планах выкупить акции грузоперевозчика Globaltruck
«Монополия» планирует выкупить находящиеся в свободном обращении акции Globaltruck по цене 82,5 руб. за бумагу. Всего группа планирует приобрести не менее 43,85 млн обыкновенных акций ГТМ, или 75% от уставного капитала компании
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Группа компаний «Монополия» выкупит находящиеся в свободном обращении акции грузоперевозчика Globaltruck (ПАО «ГТМ») с целью завладеть контрольным пакетом акций, говорится в поступившем в РБК сообщении «Монополии».

«ГК «Монополия» приглашает владельцев обыкновенных акций ПАО «ГТМ» (MOEX: GTRK), права на которые учитываются в НРД, делать предложения о продаже своих акций», — сказано в обращении. Заявки можно подавать через Московскую биржу в адрес Тинькофф Банка.

Цена фиксированная, 82,5 руб. за одну акцию, и рассчитана на основе оценки компании в 4,82 млрд руб. с премией 8,8% к цене закрытия торгов на Мосбирже 6 апреля, когда одна акция торговалась по 75,8 руб., и с премией 37% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 руб. за бумагу).

Заявки принимаются до 18 апреля включительно и будут удовлетворены 20 апреля, в случае если их общий объем составит 6 млн или более акций Globaltruck, находящихся в свободном обращении.

Globaltruck — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины), ее IPO состоялось в 2017 году.

Свою историю группа начала в 1929 году с основания конного двора при строительстве Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе (ПО «Уралмаш»). В 2012-м произошла реструктуризация, по итогам которой на Кипре была создана компания GT Globaltruck Ltd. В результате контролирующим акционером группы стал Александр Елисеев. Ему принадлежит 61% акций, еще 31% — у других инвесторов.

Компания располагает 1,3 тыс. тягачей и 1,5 тыс. полуприцепов, в ее активах также цифровая платформа GT-2, соединяющая грузоперевозчиков и грузовладельцев.

В январе—июне прошлого года выручка Globaltruck составила более 6 млрд руб., чистая прибыль — почти 18 млн руб., чистый долг — более 2,7 млрд руб. (на 30 июня), говорится в отчетности компании по МСФО. По выручке и количеству транспортных единиц компания входит в число крупнейших перевозчиков.

Группа «Монополия» была основана в 2006 году, ее штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге. Основной денежный поток формирует платформа Monopoly.Online (онлайн-экспедитор, который распределяет заявки владельцев грузов между перевозчиками).

Выручка группы в 2021 году выросла на 45%, почти до 28 млрд руб., обеспечив 70% общей выручки, а чистая прибыль составила 35 млн руб. (минус 1,1%), рассказывал РБК прошлой осенью представитель «Монополии».

Группа принадлежит кипрской Glazifer Limited, которую контролируют глава ее совета директоров Илья Дмитриев и гендиректор Екатерина Михайлова, а также Acmero Capital Симана Поваренкина и Baring Vostok.

Всего «Монополия» планирует купить не менее 43,85 млн обыкновенных акций ГТМ, или 75% от уставного капитала компании.

Читайте на РБК Pro
Лучше всего болтает: может ли ChatGPT выполнить работу UI/UX-дизайнера
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту

Если сделка завершится успешно, то «Монополия» намерена провести делистинг акций Globaltruck с Мосбиржи. Текущие объемы бизнеса и численность сотрудников будут сохранены с постепенной интеграцией ГТМ в периметр ГК.

4 апреля источники РБК сообщили, что сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже Globaltruck «Монополии». Собеседники РБК отметили, что обсуждение продажи шло с середины прошлого года. 

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
грузоперевозки Акции Globaltrans
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
«Дочка» «Сбера» спрогнозировала рост грузовых автоперевозок до ₽3 трлн
Бизнес
Объем грузоперевозок РЖД на Восток впервые превысил трафик на Запад
Экономика
Globaltrans продаст эстонскую «дочку» на фоне западных санкций
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter