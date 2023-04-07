Группа «Монополия» выкупит акции крупнейшего грузоперевозчика Globaltruck

«Монополия» планирует выкупить находящиеся в свободном обращении акции Globaltruck по цене 82,5 руб. за бумагу. Всего группа планирует приобрести не менее 43,85 млн обыкновенных акций ГТМ, или 75% от уставного капитала компании

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Группа компаний «Монополия» выкупит находящиеся в свободном обращении акции грузоперевозчика Globaltruck (ПАО «ГТМ») с целью завладеть контрольным пакетом акций, говорится в поступившем в РБК сообщении «Монополии».

«ГК «Монополия» приглашает владельцев обыкновенных акций ПАО «ГТМ» (MOEX: GTRK), права на которые учитываются в НРД, делать предложения о продаже своих акций», — сказано в обращении. Заявки можно подавать через Московскую биржу в адрес Тинькофф Банка.

Цена фиксированная, 82,5 руб. за одну акцию, и рассчитана на основе оценки компании в 4,82 млрд руб. с премией 8,8% к цене закрытия торгов на Мосбирже 6 апреля, когда одна акция торговалась по 75,8 руб., и с премией 37% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (60,2 руб. за бумагу).

Заявки принимаются до 18 апреля включительно и будут удовлетворены 20 апреля, в случае если их общий объем составит 6 млн или более акций Globaltruck, находящихся в свободном обращении.

Globaltruck — единственная российская публичная автотранспортная компания, работающая в сегменте FTL (Full Truck Load — полная загрузка машины), ее IPO состоялось в 2017 году. Свою историю группа начала в 1929 году с основания конного двора при строительстве Уральского завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе (ПО «Уралмаш»). В 2012-м произошла реструктуризация, по итогам которой на Кипре была создана компания GT Globaltruck Ltd. В результате контролирующим акционером группы стал Александр Елисеев. Ему принадлежит 61% акций, еще 31% — у других инвесторов. Компания располагает 1,3 тыс. тягачей и 1,5 тыс. полуприцепов, в ее активах также цифровая платформа GT-2, соединяющая грузоперевозчиков и грузовладельцев. В январе—июне прошлого года выручка Globaltruck составила более 6 млрд руб., чистая прибыль — почти 18 млн руб., чистый долг — более 2,7 млрд руб. (на 30 июня), говорится в отчетности компании по МСФО. По выручке и количеству транспортных единиц компания входит в число крупнейших перевозчиков.



Группа «Монополия» была основана в 2006 году, ее штаб-квартира расположена в Санкт-Петербурге. Основной денежный поток формирует платформа Monopoly.Online (онлайн-экспедитор, который распределяет заявки владельцев грузов между перевозчиками). Выручка группы в 2021 году выросла на 45%, почти до 28 млрд руб., обеспечив 70% общей выручки, а чистая прибыль составила 35 млн руб. (минус 1,1%), рассказывал РБК прошлой осенью представитель «Монополии». Группа принадлежит кипрской Glazifer Limited, которую контролируют глава ее совета директоров Илья Дмитриев и гендиректор Екатерина Михайлова, а также Acmero Capital Симана Поваренкина и Baring Vostok.

Всего «Монополия» планирует купить не менее 43,85 млн обыкновенных акций ГТМ, или 75% от уставного капитала компании.

Если сделка завершится успешно, то «Монополия» намерена провести делистинг акций Globaltruck с Мосбиржи. Текущие объемы бизнеса и численность сотрудников будут сохранены с постепенной интеграцией ГТМ в периметр ГК.

4 апреля источники РБК сообщили, что сооснователь и акционер железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев ведет переговоры о продаже Globaltruck «Монополии». Собеседники РБК отметили, что обсуждение продажи шло с середины прошлого года.