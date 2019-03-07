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Дерипаске начислили последнее вознаграждение за работу в совдире UC Rusal
За работу в совете директоров в прошлом году компания начислила Олегу Дерипаске более $4,5 млн. Бизнесмен покинул совет директоров в мае прошлого года согласно «плану Баркера» по выводу компании из-под санкций
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Олег Дерипаска должен получить за работу в 2018 году в совете директоров UC Rusal, до того как он покинул его, $4,68 млн, следует из отчета (.pdf) компании, опубликованного 7 марта. Из этой суммы $400 тыс. — это заработная плата, надбавки и пособия, еще $4,28 млн — бонусы. Всего за минувший год Rusal направил на вознаграждение членам совета директоров $14,9 млн.

Дерипаска покинул совет директоров En+ (владеет 48% акций UC Rusal) в мае минувшего года в соответствии с «планом Баркера» — предложениями председателя совета директоров компании Грегори Баркера, целью которых было снятие санкций с En+ и ее дочерних компаний. Также Дерипаска обязался не выставлять свою кандидатуру в совет директоров UC Rusal на ежегодном собрании акционеров. В отчете UC Rusal указано, что Дерипаска перестал быть членом совета директоров компании в мае 2018 года.

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Вознаграждения Дерипаски за 2017 год более чем на миллион долларов превышали выплаты за минувший год. Тогда за свою работу в совете директоров компании он получил $5,8 млн.

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В апреле 2018 года En+, UC Rusal и другие структуры Дерипаски, включая самого бизнесмена попали в санкционный список США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Позднее Минфин США допустил вывод UC Rusal из-под санкций, если Дерипаска продаст свои 48% акций компании. Позднее появился «план Баркера», согласно которому бизнесмен согласился покинуть совет директоров En+. В начале этого года Минфин США снял санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», оставив самого бизнесмена в санкционном списке. По условиям вывода активов бизнесмена из-под санкций он лишился контроля в компании, его доля сократилась ни​же 45%. Представитель бизнесмена подтвердил «Ведомостям», что он больше не будет получать вознаграждение в UC Rusal.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Маргарита Девяткина
Теги: Олег Дерипаска, санкции
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