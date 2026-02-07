 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Доля машин российской сборки на рынке выросла до 59%

Доля автомобилей российской сборки на рынке новых легковых машин в январе 2026 года выросла до 59% и впервые за три года приблизилась к 60%, следует из данных «Автостата». Лидером продаж стала LADA
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Доля автомобилей российской сборки на рынке новых легковых машин в январе 2026 года выросла до 59%, следует из данных, опубликованных директором агентства «Автостат» Сергеем Целиковым. Так, из 80,6 тыс. новых легковых автомобилей, поставленных на учет в январе, 47,5 тыс. были произведены в России. Таким образом, доля машин местной сборки впервые за последние три года приблизилась к 60%.

До 2022 года доля автомобилей российской сборки стабильно превышала 80%, рассказал Целиков. После ухода с рынка глобальных автопроизводителей в 2022 году этот показатель начал снижаться от месяца к месяцу. Минимальное значение было зафиксировано в сентябре 2024 года — 37,7%. Начиная с конца 2024 года на рынке наблюдается устойчивый рост доли автомобилей местного производства, следует из данных «Автостата».

В структуре продаж автомобилей российской сборки в январе 2026 года наибольшая доля пришлась на LADA — 41,3%. На втором месте оказался бренд Haval с долей 20,7%, на третьем — Tenet (18,8%). Далее следуют Solaris (3,2%), «Москвич» (2,1%), Jaecoo и Exeed (по 1,8%), Voyah (1,7%), Jetour (1,6%) и Chery (1,5%).

На долю УАЗа и Evolute пришлось по 1,1% продаж автомобилей российской сборки, Omoda заняла 1,0%, Xcite — 0,7%, Sollers — 0,4%, JAC — 0,3%. Совокупная доля прочих марок составила 0,8%.

В абсолютном выражении объем продаж автомобилей российской сборки в январе достиг 47 541 автомобиля, сообщил Целиков.

В России производят более 20 марок автомобилей, подсчитал Минпромторг в 2024 году. В стране работает 45 автомобильных заводов.

В 2024 году под брендом LADA, по подсчетам «Автостата», за первые десять месяцев года были проданы 25,5% от всех реализованных на российском рынке автомобилей отечественной сборки. При этом в январе на бренд пришлась почти половина продаж таких машин.

В конце 2025 года импорт новых легковых автомобилей в Россию рухнул на 64%. В Россию в январе—октябре ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Целиков тогда сообщил, что увидел три причины таких изменений: сокращение объемов рынка, большие прошлогодние стоки и увеличение объемов сборки на территории России.

«Каждая внесла свой вклад. Физическими лицами с льготным «утилем» было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта», — написал тогда глава Автостата.

