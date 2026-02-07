Доля машин российской сборки на рынке выросла до 59%
Доля автомобилей российской сборки на рынке новых легковых машин в январе 2026 года выросла до 59%, следует из данных, опубликованных директором агентства «Автостат» Сергеем Целиковым. Так, из 80,6 тыс. новых легковых автомобилей, поставленных на учет в январе, 47,5 тыс. были произведены в России. Таким образом, доля машин местной сборки впервые за последние три года приблизилась к 60%.
До 2022 года доля автомобилей российской сборки стабильно превышала 80%, рассказал Целиков. После ухода с рынка глобальных автопроизводителей в 2022 году этот показатель начал снижаться от месяца к месяцу. Минимальное значение было зафиксировано в сентябре 2024 года — 37,7%. Начиная с конца 2024 года на рынке наблюдается устойчивый рост доли автомобилей местного производства, следует из данных «Автостата».
В структуре продаж автомобилей российской сборки в январе 2026 года наибольшая доля пришлась на LADA — 41,3%. На втором месте оказался бренд Haval с долей 20,7%, на третьем — Tenet (18,8%). Далее следуют Solaris (3,2%), «Москвич» (2,1%), Jaecoo и Exeed (по 1,8%), Voyah (1,7%), Jetour (1,6%) и Chery (1,5%).
На долю УАЗа и Evolute пришлось по 1,1% продаж автомобилей российской сборки, Omoda заняла 1,0%, Xcite — 0,7%, Sollers — 0,4%, JAC — 0,3%. Совокупная доля прочих марок составила 0,8%.
В абсолютном выражении объем продаж автомобилей российской сборки в январе достиг 47 541 автомобиля, сообщил Целиков.
В России производят более 20 марок автомобилей, подсчитал Минпромторг в 2024 году. В стране работает 45 автомобильных заводов.
В 2024 году под брендом LADA, по подсчетам «Автостата», за первые десять месяцев года были проданы 25,5% от всех реализованных на российском рынке автомобилей отечественной сборки. При этом в январе на бренд пришлась почти половина продаж таких машин.
В конце 2025 года импорт новых легковых автомобилей в Россию рухнул на 64%. В Россию в январе—октябре ввезли 290 тыс. новых легковых автомобилей, что на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Целиков тогда сообщил, что увидел три причины таких изменений: сокращение объемов рынка, большие прошлогодние стоки и увеличение объемов сборки на территории России.
«Каждая внесла свой вклад. Физическими лицами с льготным «утилем» было ввезено чуть более трети (36%) из общего объема импорта», — написал тогда глава Автостата.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026
Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины
Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах