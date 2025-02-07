«Ъ» узнал претензии Генпрокуратуры к бизнесменам Богданчикову и Гарберу
Поводом для иска Генпрокуратуры к бизнесменам Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, а также к ряду кипрских компаний стали нарушения, которые были установлены в ходе надзорных проверок, направленных на выявление иностранного контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для России, сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет об СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», которое было учреждено в 1997 году для комплексного берегового обеспечения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа — «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Учредителями совместного предприятия выступили ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (51%), японская Marubeni Corporation (25%) и американская International Development Services Inc. (24%).
Как пишет издание, в прокуратуре отметили, что при этом бенефициарами предприятия являются гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество) Богданчиков и «иностранный резидент» Гарбер. Для того чтобы контролировать стратегически значимое предприятие, они в соответствии с законом об иностранных инвесторах (ФЗ-57), должны были получить разрешение правительственной комиссии, однако не подавали соответствующих ходатайств.
»Зато было установлено, как господин Богданчиков, с 1998 по 2010 год являясь президентом ПАО «НК «Роснефть», «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения» и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии», — пишет «Коммерсантъ».
Так, по данным издания, летом 2000 года он организовал продажу принадлежащей ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочерняя структура ПАО) 51-процентной доли СП в пользу АО «Восточная инвестиционно-промышленная компания» («Восток-Инком»). Ее акционерами также были «дочки» «Роснефти» — «Форпроект» (81%), ЗАО «Сахалинские проекты» (14%) и АО «Роснефтефлот» (5%). В свою очередь, владельцами «Форпроекта» выступали ЗАО «Сахалинские проекты» с долей участия 18% и АО «Восток-Инком» — 82%.
Затем, в 2005 году, ЗАО «Сахалинские проекты» продало свои доли в СП (за 2,8 тыс. руб.) и «Форпроекте» (за 16,2 тыс. руб.) ООО «Мега Альянс», учрежденному в 2002 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и, как пишет издание, «не имевшего никакой собственности и декларировавшего только убытки». В 2007 году «Мега Альянс» приобрело также долю АО «Роснефтефлот» в СП за 25 тыс. руб. Таким образом, говорится в статье, «Мега Альянс» приобрел контроль за «Сахалин-Шельф-Сервис» за 44 тыс. руб., хотя предприятие оценивалось в 900 млн руб. Директивы на согласование всех сделок, по информации «Коммерсанта», утверждались Богданчиковым.
В 2010 году по итогам ряда сделок 100% акций АО «Восток-Инком» перешли к кипрским Arrowplant Limited, Arrowmond Limited, Raytrack Limited, Skyglow Limited, Veramont Limited и Colworld Limited. А в 2020 году Богданчиков и Гарбер — бывший член совета директоров ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» — через три своих кипрских компании скупили акции этих оффшоров, считает Генпрокуратура. По результатам «почти двух десятков однотипных сделок», проведенных 30 марта 2020 года, бизнесмены получили долю в 52,6% в СП, пишет «Коммерсантъ».
Генпрокуратура считает участвовавшие в сделках иностранные компании «подставными» или «техническими». Ведомство требует расторгнуть сделки, совершенные в пользу Богданчикова и Гарбера, и обратить подконтрольные им 52,6% доли в СП в доход государства.
По данным «Ъ», претензий к японской Marubeni Corporation и американской International Development Services не возникло, поскольку они выступают участниками СП с момента его создания, то есть до принятия ФЗ-57 в 2008 году.
Генпрокуратура подала иск к Богданчикову и Гарберу 6 февраля, на следующий день направила ходатайство об обеспечительных мерах. Ответчиками также проходят несколько кипрских компаний, а среди третьих лиц — СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания» (АО «Восток-Инком»), Федеральная служба по финансовому мониторингу и АО «Форпроект».
Согласно данным СПАРК (последние изменения от 2018 года), «Форпроект» владеет АО «Восток-Инком». Обоими предприятиями, а также ООО «Шельф Альянс» руководит Михаил Сергеев, все три компании зарегистрированы по одному адресу в Москве. Богданчикову принадлежит 60% в «Шельф Альянс».
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин