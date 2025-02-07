«Ъ» узнал претензии Генпрокуратуры к бизнесменам Богданчикову и Гарберу

Генпрокуратура просит обратить в доход государства 52% доли Гарбера и Богданчикова в сахалинском СП

Сергей Богданчиков (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Поводом для иска Генпрокуратуры к бизнесменам Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, а также к ряду кипрских компаний стали нарушения, которые были установлены в ходе надзорных проверок, направленных на выявление иностранного контроля над предприятиями, имеющими стратегическое значение для России, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», которое было учреждено в 1997 году для комплексного берегового обеспечения нефтегазовых проектов сахалинского шельфа — «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Учредителями совместного предприятия выступили ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (51%), японская Marubeni Corporation (25%) и американская International Development Services Inc. (24%).

Как пишет издание, в прокуратуре отметили, что при этом бенефициарами предприятия являются гражданин Кипра и Федерации Сент-Китс и Невис (Британское Содружество) Богданчиков и «иностранный резидент» Гарбер. Для того чтобы контролировать стратегически значимое предприятие, они в соответствии с законом об иностранных инвесторах (ФЗ-57), должны были получить разрешение правительственной комиссии, однако не подавали соответствующих ходатайств.

»Зато было установлено, как господин Богданчиков, с 1998 по 2010 год являясь президентом ПАО «НК «Роснефть», «использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения» и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии», — пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным издания, летом 2000 года он организовал продажу принадлежащей ЗАО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочерняя структура ПАО) 51-процентной доли СП в пользу АО «Восточная инвестиционно-промышленная компания» («Восток-Инком»). Ее акционерами также были «дочки» «Роснефти» — «Форпроект» (81%), ЗАО «Сахалинские проекты» (14%) и АО «Роснефтефлот» (5%). В свою очередь, владельцами «Форпроекта» выступали ЗАО «Сахалинские проекты» с долей участия 18% и АО «Восток-Инком» — 82%.

Затем, в 2005 году, ЗАО «Сахалинские проекты» продало свои доли в СП (за 2,8 тыс. руб.) и «Форпроекте» (за 16,2 тыс. руб.) ООО «Мега Альянс», учрежденному в 2002 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб. и, как пишет издание, «не имевшего никакой собственности и декларировавшего только убытки». В 2007 году «Мега Альянс» приобрело также долю АО «Роснефтефлот» в СП за 25 тыс. руб. Таким образом, говорится в статье, «Мега Альянс» приобрел контроль за «Сахалин-Шельф-Сервис» за 44 тыс. руб., хотя предприятие оценивалось в 900 млн руб. Директивы на согласование всех сделок, по информации «Коммерсанта», утверждались Богданчиковым.

В 2010 году по итогам ряда сделок 100% акций АО «Восток-Инком» перешли к кипрским Arrowplant Limited, Arrowmond Limited, Raytrack Limited, Skyglow Limited, Veramont Limited и Colworld Limited. А в 2020 году Богданчиков и Гарбер — бывший член совета директоров ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» — через три своих кипрских компании скупили акции этих оффшоров, считает Генпрокуратура. По результатам «почти двух десятков однотипных сделок», проведенных 30 марта 2020 года, бизнесмены получили долю в 52,6% в СП, пишет «Коммерсантъ».

Генпрокуратура считает участвовавшие в сделках иностранные компании «подставными» или «техническими». Ведомство требует расторгнуть сделки, совершенные в пользу Богданчикова и Гарбера, и обратить подконтрольные им 52,6% доли в СП в доход государства.

По данным «Ъ», претензий к японской Marubeni Corporation и американской International Development Services не возникло, поскольку они выступают участниками СП с момента его создания, то есть до принятия ФЗ-57 в 2008 году.

Генпрокуратура подала иск к Богданчикову и Гарберу 6 февраля, на следующий день направила ходатайство об обеспечительных мерах. Ответчиками также проходят несколько кипрских компаний, а среди третьих лиц — СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Восточная Инвестиционно-Промышленная Компания» (АО «Восток-Инком»), Федеральная служба по финансовому мониторингу и АО «Форпроект».

Согласно данным СПАРК (последние изменения от 2018 года), «Форпроект» владеет АО «Восток-Инком». Обоими предприятиями, а также ООО «Шельф Альянс» руководит Михаил Сергеев, все три компании зарегистрированы по одному адресу в Москве. Богданчикову принадлежит 60% в «Шельф Альянс».