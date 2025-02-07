Генпрокуратура подала иск к инвестору Марку Гарберу и Сергею Богданчикову
Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Сахалина к бизнесменам Сергею Богданчикову и Марку Гарберу, а также к ряду кипрских компаний Panlow services, Cypcoservice, Calmco holding, Ilion nominees, Olycrown limited, Fontpark limited, Elpico nominees.
Иск подан 6 февраля. 7 февраля Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер. Суть претензий надзорного ведомства не раскрывается. Во многих подобных исках Генпрокуратура требует обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений приватизации в 1990-е годы.
Сергей Богданчиков — бывший глава «Роснефти» (с 1998 по 2010 год), по данным СПАРК, является совладельцем компании «Шельф альянс», возглавлял базирующийся в Люксембурге Fortinvest Investments Holding.
Марк Гарбер — предприниматель и писатель, старший партнер, председатель совета директоров GHP Group, бывший член совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Его инвесткомпания до 2020 года была акционером транспортной группы FESCO, в числе активов в разное время также были авиакомпания Red Wings, блокчейн-платформа Vostok.
РБК обратился за комментарием к Марку Гарберу, Сергею Богданчикову и в пресс-службу Арбитражного суда Сахалинской области.
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