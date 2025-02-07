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СК рассказал о многомиллионных хищениях в контрактах для Минобороны

СК возбудил дело о хищениях при поставках стройматериалов для Минобороны
Дело завели на гендиректора «Дионы» Аслана Петросяна. Он путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные средства, считает следствие
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Генеральный директор «Дионы» Аслан Петросян подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере с помощью подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества, сообщается в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета.

«Диону» в 2023 году привлекли в качестве субподрядчика для выполнения многомиллионных контрактов на поставку строительных материалов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России».

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Общество
Фото:Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

«При исполнении контрактов Петросян путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В январе был арестован бывший директор по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николай Борисов по делу о хищениях. Оно связано с контрактами на поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, в 2021 году предприятие заключило более 70 договоров на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд руб. В 2022 году Борисов похитил не менее 800 млн руб. путем необоснованного завышения цен и подлога документов, считает следствие. В декабре 2024 года «РБК Ростов» сообщал об обысках на подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ» по делу о хищении 811 млн руб.

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Теги
Следственный комитет Минобороны уголовное дело хищения
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