СК возбудил дело о хищениях при поставках стройматериалов для Минобороны

СК рассказал о многомиллионных хищениях в контрактах для Минобороны

Дело завели на гендиректора «Дионы» Аслана Петросяна. Он путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные средства, считает следствие

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Генеральный директор «Дионы» Аслан Петросян подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере с помощью подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества, сообщается в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета.

«Диону» в 2023 году привлекли в качестве субподрядчика для выполнения многомиллионных контрактов на поставку строительных материалов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России».

«При исполнении контрактов Петросян путем подлога документов и поставки материалов ненадлежащего качества похитил бюджетные денежные средства в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В январе был арестован бывший директор по экономике и финансам Десятого подшипникового завода Николай Борисов по делу о хищениях. Оно связано с контрактами на поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, в 2021 году предприятие заключило более 70 договоров на поставки подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса на общую сумму не менее 1,5 млрд руб. В 2022 году Борисов похитил не менее 800 млн руб. путем необоснованного завышения цен и подлога документов, считает следствие. В декабре 2024 года «РБК Ростов» сообщал об обысках на подшипниковом заводе ООО «10 ГПЗ» по делу о хищении 811 млн руб.