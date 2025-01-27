СК: Дело гендиректора «СД Атриум» о хищениях на госконтрактах передали в суд

Дело гендиректора «СД Атриум» о хищениях на госконтрактах передали в суд

Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

Уголовное дело генерального директора компании «СД Атриум» Татьяны Алябьевой и еще восьми фигурантов о хищении на государственных оборонных контрактах передали в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении девяти организаторов и участников преступного сообщества <...> дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении. Объем уголовного дела составил более 470 томов.

С 2013 по 2022 год между АО «Главное управление обустройства войск» и «СД Атриум» были заключены договоры на выполнение строительных работ по реконструкции многоквартирного дома в одной из военных частей Иркутска, а также строительство объектов военного городка в Ульяновске.

В качестве аванса коммерческой организации выплатили более ₽400 млн. После чего Алябьева, по данным следствия, заключила фиктивные договоры с юридическими лицами и перечислила им около ₽100 млн, которыми они воспользовались по своему усмотрению.

Уточняется, что обвиняемые осуществляли преступную деятельность на территории 20 регионов России, в том числе Московской, Севастопольской и Смоленской областей.

Как отмечает пресс-служба, в зависимости от совершенных преступных действий фигурантов обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 4 ст. 159 — мошенничество в особо крупном размере. Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

п. «б» ч. 2 ст. 201.1 — злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия. Возможное наказание по статье также составляет до 10 лет лишения свободы.

ст. 210 — организация преступного сообщества или участие в нем. Всего 25 эпизодов. Максимальное наказание по статье — до 20 лет заключения.

Имущество фигурантов на более чем ₽1,5 млрд арестовали.