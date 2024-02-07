На «Северной верфи» сменят гендиректора

«Северную верфь», один из ключевых активов в составе ОСК, вместо Игоря Орлова будет возглавлять Михаил Ненюков — экс-топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода, «Роснано» и «Калашникова»

Михаил Ненюков (Фото: kamensk-uralskiy.ru)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в течение недели сменит гендиректора петербургской «Северной верфи», рассказали РБК два источника и подтвердил собеседник в ОСК. Игорь Орлов завершит работу на верфи «в ближайшую пятницу или в понедельник». Он возглавил «Северную верфь» в июне 2020-го. До этого, с 2012-го, он почти восемь лет был губернатором Архангельской области.

Новым руководителем «Северной верфи» станет Михаил Ненюков, который с сентября 2022 года до декабря 2023 года возглавлял Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), уточняют собеседники РБК. Ненюков в 2009–2013 годах возглавлял Тверской вагоностроительный завод, в 2014–2015 годах был управляющим директором ОАО «Полема».

В 2015–2021 годах работал на разных позициях в концерне «Калашников», где также занимал должность члена совета директоров судостроительного завода «Вымпел», который до 2021 года входил в концерн (сейчас входит в ОСК). С июля 2021-го по сентябрь 2022 года был старшим управляющим директором «Роснано» по НИОКР, производству и цифровой трансформации портфельных компаний.

В пресс-службе ОСК отказались от комментариев.

Игорь Орлов (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейшая судостроительная компания России, созданная по указу президента Владимира Путина в марте 2007 года. Сейчас в состав ОСК входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий. Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. «Северная верфь» строит многоцелевые фрегаты проекта 22350 дальней морской и океанской зоны действия, корветы 20380 ближней и дальней морской зоны и другие надводные корабли. По итогам 2022 года выручка ОСК по МСФО составила порядка 350 млрд руб.

Летом прошлого года 100% акций корпорации были переданы в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет. Комментируя это решение, Путин отмечал, что сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». Спустя две недели бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен гендиректором ОСК, а глава ВТБ Андрей Костин возглавил ее совет директоров. В сентябре Костин заявил в интервью РБК об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства: «Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому». Необходимые инвестиции в развитие компании и отрасли в целом на уровне от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за пять—семь лет.

О возможных кадровых перестановках на «Северной верфи» стало известно в конце декабря 2023-го. Как объясняли источники «Ведомостей», новое руководство корпорации как минимум раз говорило на совещаниях, что к «менеджменту [предприятий ОСК] есть вопросы».

«В ОСК продолжается настройка управленческой команды под решение стоящих перед корпорацией задач по повышению эффективности и системному перезапуску отрасли», — объясняет перестановки источник РБК в корпорации.