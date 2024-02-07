На основателя Petropavlovsk завели новое уголовное дело о мошенничестве

Приговоренного к 5,5 года колонии экс-главу Petropavlovsk Павла Масловского обвинили в причастности к выводу $83 млн из кипрской V.M.H.Y. Holdings. Защита бизнесмена настаивает, что тот давно вышел из капитала компании

На бывшего генерального директора и одного из основателей золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, приговоренного к пяти с половиной годам колонии за хищение 99,3 млн руб. у «Покровского рудника», завели еще одно уголовное дело — на этот раз о мошенничестве, выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, следственный департамент МВД России обвинил бизнесмена, который все еще находится в СИЗО, в причастности к выводу $83 млн из кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings, соучредителем которой до 2012 года он являлся. В рамках уголовного дела МВД пыталось привлечь к ответственности всех руководителей кипрской компании, однако ее основатели — россиянин Андрей Вдовин и гражданин Великобритании Питер Хамбро — находятся за границей.

Масловский, пишет газета, изначально проходил по уголовному делу в качестве свидетеля, поскольку в 2012 году вышел из ее состава, став сенатором от Амурской области. Однако в июле прошлого года следователи решили изменить процессуальный статус бизнесмена, вменив ему групповое мошенничество в особо крупном размере.

Именно по причине нового ходатайства Масловский все это время оставался в СИЗО: в полиции посчитали, что при отправке в колонию общего режима он мог бы возобновить контакты с сообщниками. Адвокат экс-главы Petropavlovsk Дмитрий Ляховицкий заявил, что категорически против решения суда, поскольку его подзащитный никак не мог бы контактировать с беглыми сообщниками из колонии — в заявке на телефонные звонки всегда указывается лицо, с которым хочет связаться заключенный. Да и сам разговор, по словам защитника, происходит под контролем работников ФСИН.

«Зато после повторного ареста осужденный снова оказался в тяжелых условиях СИЗО, хотя, учитывая его почтенный возраст и многочисленные заболевания, должен содержаться на облегченном режиме», — указал Ляховицкий. Адвокат добавил, что следствием не была достаточно изучена причастность его клиента к вменяемому преступлению, поскольку Масловский ушел из компании еще до того, когда она стала привлекать заемные средства на развитие.

Выступивший в режиме видеоконференции из СИЗО Масловский также заявил, что следствие пытается оказать на него давление, не пуская к нему на свидание супругу. При этом он отметил, что не имеет ничего общего с учредителями V.M.H.Y. Holdings, поскольку добровольно вышел из этого бизнеса.

Масловский был арестован в декабре 2021 года. Это произошло после того, как член совета директоров Petropavlosk Максим Харин написал письмо на имя руководителя управления «К» ФСБ России Ивана Ткачева. Автор обращения являлся представителем крупнейшего акционера Petropavlovsk — компании «Южуралзолото», принадлежащей семье миллиардера Константина Струкова.

Харин обратил внимание генерала ФСБ на то, что сын Масловского Алексей продал компании «Покровский рудник» здание за 218,4 млн руб. при более низкой рыночной цене. «Покровский рудник» — основной актив компании Petropavlovsk. Представитель «Покровского рудника» пояснял, что сделка с недвижимостью относится к 2018 году, и ее проверяли в рамках аудита годовой отчетности аудиторы российских и международных компаний.

В итоге Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего гендиректора Petropavlovsk к пяти с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в хищении 99,3 млн руб. у АО «Покровский рудник».