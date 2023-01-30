Renault снизит долю в Nissan

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Компания Renault сократит свою долю в Nissan до 15%, что равно доле японского автопроизводителя в ней, сообщает Nissan на своем сайте. Сделка еще не одобрена советом директоров компаний, соглашения находятся на стадии доработки.

Остальные 28,4% акций Renault Group передаст во французский траст, «где право голоса будет «нейтрализовано» для большинства решений, но экономические права (дивиденды и выручка от продажи акций) будут по-прежнему полностью принадлежать Renault, пока акции не будут проданы».

В свою очередь Nissan, «стремясь стать стратегическим акционером», инвестирует в новое предприятие Renault Ampere — производителя электромобилей и разработчика программного обеспечения для них.

Кроме того, компании планируют развернуть проекты в Латинской Америке, Индии и Европе. Соглашение является одним из этапов укрепления созданного в 1999 году альянса между двумя автопроизводителями, к которому в 2016 году присоединилась японская Mitsubishi.

И Renault, и Nissan в прошлом году объявили о приостановке деятельности в России. Их российские активы перешли в госсобственность.