Власти обсудят рост штрафов для отправителей грузов по железной дороге

Власти рассматривают повышение в 5 раз штрафов для владельцев грузов и перевозчиков за невыполнение заявок на перевозку. РЖД связывают актуальность штрафа, размер которого не менялся с 1998-го, с переориентацией грузов на Восток

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Власти готовят изменения в устав железнодорожного транспорта, утверждаемый федеральным законом, чтобы повысить штраф за невыполнение перевозчиком или грузоотправителем заявки, принятой РЖД на перевозку грузов. Сейчас он составляет 10 руб. за каждую непогруженную тонну груза и от 50 до 200 руб. за непогруженный контейнер. Обсуждается увеличение штрафа в пять раз.

Это следует из писем директора департамента транспорта правительства Анатолия Мещерякова и замглавы Минтранса Валентина Иванова, которые они направили в Минэкономразвития, Минфин, Минэнерго, Минпромторг, Минюст и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в январе 2023 года. У РБК есть копия переписки, ее подлинность подтвердили два собеседника в транспортных компаниях. Чиновники попросили ведомства согласовать законопроект, который вносит соответствующие изменения.

Минфин «концептуально» поддерживает инициативу по повышению штрафов, сообщил РБК представитель ведомства. В Минтрансе и Минпромторге отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Минэнерго, Минюста, ФАС, а также представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова (курирует транспортную отрасль и возглавляет совет директоров РЖД).

Устав железнодорожного транспорта в статусе федерального закона вступил в силу в 2003 году, когда на базе Министерства путей сообщения было образована компания РЖД. Документ регулирует отношения между железными дорогами, грузоотправителями, грузополучателями и перевозчиками.

Почему штрафы предлагают поднять в пять раз

По уставу железнодорожного транспорта для перевозки грузов отправитель представляет перевозчику заявку, в которой указаны количество вагонов и тонн груза, станции назначения и другие сведения. Если перевозчик считает возможным выполнение заявки, он отправляет ее на согласование владельцу инфраструктуры (в большинстве случаев — РЖД). Грузоотправитель и перевозчик штрафуются, если отказываются работать по уже согласованной заявке (не поставлен или не принят груз).

Размер штрафов не менялся с момента принятия устава, то есть почти 20 лет, указано в пояснительной записке к законопроекту об изменении устава, который подготовил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. С учетом уровня накопленной с 2003 года инфляции (более 500%) размер штрафа для перевозчиков и грузоотправителей, согласно законопроекту, должен быть увеличен в пять раз.

Размер штрафа не пересматривался еще дольше — фактически с 1998 года, поэтому эта мера, по сути, себя изжила, говорит представитель РЖД. Например, на сегодняшний день ответственность за невыполнение заявки на перевозку 60 т груза в одном вагоне составляет всего 600 руб. Величина неустойки настолько мала, что дает возможность злоупотреблять нормой, указал он. В итоге РЖД приходится сокращать количество заявок, которые компания может одобрить на одном конкретном направлении.

РЖД в 2021 году уже предлагали увеличить штраф за неисполнение согласованных заявок до 17 раз. Тогда эта инициатива не была принята, так как против нее выступили грузоотправители, которых поддержал Союз операторов железнодорожного транспорта. Сейчас законопроект находится «в стадии обсуждения», рассказал РБК Кутепов. По его словам, РЖД и перевозчики отстаивают свои интересы, но Минтранс предложил повышать штраф не так сильно, как указано в документе, «с учетом текущей экономической ситуации». Конкретный размер повышения из предложения Минтранса он не раскрыл.

Почему инициатива стала актуальной сейчас

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года и введения против России международных санкций многие экспортеры были вынуждены перенаправлять грузы с Запада на Восток, что привело к еще большим трудностям на железной дороге, где и так ранее не хватало свободных мощностей. «Грузовые перевозки — очень сложная в прошлом году тема, практически индивидуальная логистика. Мы плановое предприятие, но в прошлом году пришлось перестраивать все процессы, поскольку с Запада огромное количество предприятий — более 700 предприятий — поехало на Восток. И это дало возможность сохранить производство и работу людям», — заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник, 6 февраля. По его словам, впервые в истории железных дорог объем перевозки на Восток (80 млн т) превысил объем перевозки на Запад (76 млн т).

В условиях наличия на железных дорогах таких «лимитирующих направлений» грузоотправители нередко завышают имеющуюся у них грузовую базу, создавая для себя некий резерв, который впоследствии не используется либо используется не в полном объеме, говорит представитель РЖД. К примеру, в 2022 году в компанию поступило заявок на перевозку угля в четыре раза больше, чем его добывается в России. Из-за этого распределение пропускных и перерабатывающих возможностей железнодорожной инфраструктуры осуществляется на основе недостоверной информации. Это существенно осложняет работу и ущемляет интересы добросовестных грузоотправителей, которые планируют отгрузку, не завышая грузовую базу, говорит представитель РЖД, отмечая, что законопроект предлагает увеличить штрафы как для грузоотправителей, так и для перевозчика. По его мнению, повышение штрафов будет создавать мотивацию для сторон к рациональному использованию ресурсов общей инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Что говорят грузовладельцы и перевозчики

Законопроект затрагивает важный момент — архаичность отраслевого законодательства в разрезе ответственности участников перевозочного процесса на различных этапах, начиная с приема груза к перевозке, отмечает источник в крупном железнодорожном операторе. Отсутствие нормативных сроков приема груза к перевозке и ответственности перевозчика позволяет РЖД маскировать проблему нехватки магистральных локомотивов и отстающей «расшивки узких мест», в первую очередь в направлении Дальнего Востока, утверждает он. «Такая неопределенность вынуждает грузоотправителей заявлять объемы на два и более направлений — в надежде, что хоть куда-то РЖД согласуют заявку», — отмечает источник.

Прямое повышение штрафа не позволит повысить дисциплину и технологичность перевозочного процесса, считает представитель крупного железнодорожного оператора «Нефтетранссервис». По его мнению, «повышение штрафа создает предпосылки к возможному возникновению рисков злоупотреблений монополистом, так как процесс принятия груза к перевозке в настоящее время не регламентирован по времени».

Собеседник в крупной промышленной компании соглашается, что в устав железнодорожного транспорта нужно добавить положение об ответственности перевозчика в случае необоснованного отказа от принятия вагонов к перевозке. Сейчас практика такова, что штрафы применяются, как правило, только в отношении грузоотправителей, а не железнодорожных операторов, указывает он.

Увеличение штрафа для грузоотправителей и операторов (РЖД) в сложившейся ситуации может привести к тому, что грузоотправители будут подавать еще больше заявок, которые РЖД будут отклонять, пессимистичен гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Не принимая заявку, по которой есть риск недоставки груза в срок, или требуя от контрагента подписать соглашение о продлении сроков доставки, РЖД снижают риски штрафных санкций для себя», — объясняет он, называя ситуацию «заколдованным кругом».