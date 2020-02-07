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«Газпром» впервые согласовал размещение евробондов после сделки с Киевом

В конце прошлого года российская компания отказалась от размещения евробондов из-за опасения ареста активов по требованию «Нафтогаза Украины». Сейчас совет директоров согласовал размещение евробондов на сумму до €6 млрд
Газпром GAZP ₽229,81 -0,68% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в этом году еврооблигационных займов на сумму до €6 млрд или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Это будет первое размещение евробондов после декабрьского мирового соглашения «Газпрома» с «Нафтогазом Украины», которое предусматривало в том числе и отказ от взаимных судебных претензий. В конце января в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты активов «Газпрома», установленные на основании арбитражного решения от 2018 года.

РБК направил запрос в «Газпром».

В конце прошлого года «Газпром» намеревался разместить евробонды в швейцарских франках на сумму до €3 млрд, но отказался от этого. Собеседники РБК, близкие к компании, объяснили это опасениями, что счета специально созданной компании, которая должна была привлекать средства, будут арестованы по судебным претензиям «Нафтогаза».

Тогда же представитель «Газпрома» заявил РБК, что у компании достаточный запас ликвидности, который позволял не привлекать дополнительное заемное финансирование.

Как рассказывал РБК старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко, еврооблигации исторически являются одним из главных источников фондирования для «Газпрома». Как отмечал зампред компании Андрей Круглов, деньги нужны на инвестпрограмму, которая традиционно превышает 1 трлн руб. в год.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, евробонды
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