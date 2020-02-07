Москва ужесточит контроль за оборотом строительного мусора

Все эти меры предусмотрены в рамках борьбы с незаконными свалками строительного мусора в Москве, вдоль дорог и в лесах, которые власти вынуждены ликвидировать за свой счет и устранять ущерб экологии, говорится в документе. При этом сейчас за незаконную перевозку, а также размещение строительных отходов без соответствующего разрешения или в неположенном месте предусмотрены штрафы всего лишь в пределах 200 тыс. руб. для юрлиц, (согласно административному кодексу). В предложениях мэрии нет новых штрафов, но полигоны и перевозчики таких отходов должны получать разрешения на обращение с ними, а в случае нарушений будут лишаться такого права.

Сейчас компании, которые готовы создавать инфраструктуру для обращения со строительными отходами с учетом соблюдения природоохранного законодательства, вынуждены конкурировать с фирмами-однодневками, рассказал РБК президент Ассоциации по обращению с промышленными отходами Марат Галиев: «Недобросовестные участники рынка берут в аренду земельные участки, оформляют как полигон на основании лицензий на обращение с отходами строительства, но не организуют там переработку, а просто сваливают мусор».

«После введения властями Москвы новых правил такие полигоны должны будут прекратить свое существование или модернизироваться, проводя процесс переработки и хранение отходов по всем правилам экологического законодательства. А добросовестные инвесторы смогут окупить свои затраты и не проигрывать однодневкам конкурентную борьбу по стоимости услуг», — надеется Галиев. Он рассчитывает, что другие регионы последуют примеру Москвы. По его словам, в Татарстане уже сейчас разработаны и проходят согласование схожие с московскими правила работы с такими отходами, что позволит сэкономить средства бюджета на ликвидацию незаконных свалок и накопленного экологического ущерба.

Сколько всего строительных отходов в Москве

За 2019 год в столице было образовано около 8 млн т отходов строительства и сноса, которые относятся к IV–V классам опасности — это сопоставимо с общими объемом твердых коммунальных отходов (8,1 млн т в год), реформа по обращению с которыми началась в январе 2019 года. Она предполагает создание института региональных операторов по обращению с ТКО и введение платы за вывоз мусора отдельной строкой в квитанциях за коммунальные услуги для населения (Москва присоединится к реформе в 2022 году). При этом оборот строительного мусора до сих пор никак не отрегулирован.

Кто претендует на работу с отходами В декабре 2019 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов написал письмо занимавшему тогда пост вице-премьера Алексею Гордееву с просьбой предоставить госкорпорации статус оператора по обращению с промышленными отходами, к которым относится и строительный мусор. «Порядок обращения с техногенными отходами (отходами производства) III–V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы», — отметил он. Хотя, по его оценкам Чемезова, на промышленный мусор приходится до 95% общего объема отходов в России. Однако против этой идеи выступил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, предупредивший о риске монополизации рынка, что ударит по предприятиям малого и среднего бизнеса, которые сейчас преимущественно занимаются вывозом таких отходов.

С учетом реализации программы реновации объем строительных отходов в Москве в 2020 году вырастет на 500 тыс. т в год, до 8,5 млн т, сообщили РБК в пресс-службе департамента строительства. Большая часть таких отходов образуется на объектах строительства улично-дорожной сети и метрополитена. В Москве и области насчитывается более 20 объектов приема и переработки 10 млн т строительных отходов: от дробилок бетона и дерева до пунктов приема металлолома.

По данным мэрии, сейчас 70% от общего объема строительных отходов образуется от строительства объектов за счет средств бюджета Москвы и реализации программы реновации, а оставшиеся 30% — от реализации коммерческих проектов.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов оценил объем рынка по вывозу, хранению и переработке строительных отходов Москвы в 64 млрд руб. в год, из них 43 млрд руб. — стоимость услуг полигонов по хранению и переработке такого мусора, 15 млрд руб. — оплата услуг персонала и оснащение дополнительной техникой в рамках требований московского правительства, 6 млрд руб. — топливо для грузового транспорта.

Менеджер крупной компании, которая вывозит и перерабатывает строительные отходы в Москве, сказал РБК, что установка дополнительной техники обойдется в 0,5–1 млн руб. за каждый объект строительства и сноса. «При стоимости жилых комплексов в миллиарды рублей это совсем небольшие расходы по сравнению с тем, сколько тратят власти на устранение вреда природе и расчистку незаконных свалок», — замечает он. По его словам, переработка строительных отходов на полигонах без учета стоимости топлива обходится до 300 руб. за 1 т строительных отходов (переработка использованного бетона, грунтов и так далее). Бóльшая часть таких отходов поддается переработке, собирается раздельно и затем используется повторно, указывает он.

Как это отразится на стоимости жилья

По словам источника в департаменте строительства Москвы, новый порядок обращения со строительными отходами будет принят уже этой весной и внедрен в течение года. «На объектах, где происходит реновация, предусмотрено финансирование этих расходов через департамент информационных технологий, поставщиков техники выберут на торгах», — сказал он РБК. По его словам, на коммерческих стройках компании должны самостоятельно нести дополнительные расходы.

Стоимость вывоза строительного мусора для московских застройщиков составляет не более 1,2 тыс. руб. в себестоимости строительства 1 кв. м жилой недвижимости, сообщили РБК в девелоперской группе компаний «Гранель». По данным PwС, средняя себестоимость строительства жилья по итогам первого полугодия 2019 года равнялась 79,6 тыс. руб. за 1 кв. м, таким образом затраты на вывоз мусора могут составлять около 1,5% от этого значения. Сейчас затраты на вывоз мусора в себестоимости строительства одной квартиры составляют не более 1%, уточняет директор департамента девелопмента группы компаний «А101» Олег Гурьев.

«Поскольку у компаний по вывозу и переработке таких отходов появятся дополнительные затраты, они, скорее всего, учтут их в конечной стоимости своих услуг. А значит это отразится и в смете стоимости жилья», — сказал Гурьев, но затруднился уточнить, насколько подорожает жилье. В зависимости от того, как новые меры контроля мэрии будут реализованы, вывоз такого мусора для застройщиков может подорожать на 10–15%, приводит расчет источник РБК в московской девелоперской компании. Худалов полагает, что эффект ужесточения контроля за оборотом строительных отходов в столице приведет к росту стоимости жилья до 4% от текущей рыночной цены — из расчета стоимости квартиры среднего уровня в 150 тыс. руб. за кв. м.