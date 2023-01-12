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«Шоколадница» закрыла сделку по покупке «Кофе Хауз»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сеть кофеен «Шоколадница» закрыла сделку по покупке своего основного конкурента – сети «Кофе Хауз».

Ходатайство ООО «Шоколадный дом» о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Кофе Хауз. Эспрессо и Капучино бар», ООО «Альмадор» и ООО «Дилантес» было одобрено Федеральной антимонопольной службой  (ФАС) еще 25 сентября 2014 года, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Шоколадный дом» является владельцем 100% в уставном капитале ООО «Кофе Хауз», ООО «Альмадор» и ООО «Дилантес».

Владелец сети кофеен «Шоколадница» Александр Колобов имеет 99% в ООО «Шоколадный дом».

В июле газета «Коммерсантъ» писала, что в случае покупки «Кофе Хауз» Тимура Хайрутдинова оборот «Шоколадницы» может увеличится в 1,5 раза, превысив $450 млн. При этом сеть объединенной компании может составить 650 кофеен.

Сейчас «Шоколадница» владеет 420 кофейнями, из них более 230 находятся в Москве, по договору франчайзинга работают 90 кофеен.

Сеть «Кофе Хауз» состоит из 226 собственных кофеен по всей России. У ближайших конкурентов  – Coffeeshop, Starbucks и «Кофеина» – на троих всего около 190 кафе.

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