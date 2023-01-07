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CNN узнал, что глава McDonald's предупредил сотрудников о сокращениях

CNN: глава McDonald's предупредил о грядущих сокращениях персонала в 2023 году
McDonald's планирует сообщить о своих кадровых планах к 3 апреля, пишет The Wall Street Journal
McDonald's MCD $269,47 +2,75% Купить
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует сократить часть корпоративного персонала в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор компании Крис Кемпчински в письме сотрудникам, имеющемся в распоряжении телеканала CNN.

«Мы оценим роли и штатное расписание в отдельных подразделениях организации, и впереди нас ждут трудные обсуждения и решения. Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены», — сказал Кемпчински.

По его словам, эти меры помогут McDonald's «развиваться быстрее» как организации, снижая при этом глобальные издержки и высвобождая ресурсы для инвестирования в рост.

В интервью The Wall Street Journal 6 января Кемпчински сказал, что компания должна стать более инновационной и эффективной, а следовательно McDonald's объявит об увольнениях.

McDonald's планирует сообщить о своих кадровых планах к 3 апреля, пишет издание.

Кемпчински сказал, что рассчитывает сэкономить деньги в рамках кадровых изменений, но у него нет установленной суммы в долларах для сокращения или числа рабочих мест, которые необходимо сократить, сообщает WSJ.

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В марте 2022 года сеть ресторанов McDonald's приостановила работу в России и временно закрыла свои точки. В мае стало известно, что компания решила покинуть российский рынок, а рестораны продать «местному покупателю». Новым владельцем стал бизнесмен Александр Говор.

Сумма, за которую McDonald's продал свои российские активы, в отчете корпорации не раскрывается. Говор рассказывал, что американская корпорация продала ему бизнес в России за «символическую плату».

В июле прошлого года McDonald's отчиталась о списаниях и расходах, связанных с продажей бизнеса в России. За апрель—июнь 2022 года расходы до налогообложения, связанные со сделкой, составили $1,2 млрд, а за все первое полугодие — $1,3 млрд.

Согласно отчетности, выручка от продаж у McDonald's во всем мире снизилась во втором квартале прошлого года на 3% по сравнению с тем же периодом 2021 года — до $5,7 млрд.

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Виктория Громова Виктория Громова
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