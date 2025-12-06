Миллиардер Рыболовлев проиграл в США суд партнеру по инвестициям в биомед

Суд Делавэра обязал семейный траст Рыболовлева выполнить обязательства ограниченных партнеров в фонде ATP и выплатить более $97 млн инвестиций. Траст в другом суде добивается расформирования этого фонда

Суд штата Делавэр обязал структуры семейного траста миллиардера Дмитрия Рыболовлева (26-е место в российском списке Forbes с состоянием в $6,4 млрд) Rigmora выплатить более $97 млн по иску компании ATP III GP, передает Bloomberg.

ATP III GP — генеральный партнер фонда ATP Life Science Ventures, который занимается венчурными инвестициями в технологии биомедицины. Структуры семейного траста Рыболовлева являются ограниченными партнерами этого фонда.

Взыскиваемые средства пойдут в основном на финансирование компаний, разрабатывающих методы лечения серьезных заболеваний, таких как детская слепота, рак, ожирение и нейродегенеративные заболевания. «Общественные интересы настоятельно требуют сохранения исследовательских программ, которые могут спасти жизни людей», — приводит агентство цитату из постановления.

РБК обратился за комментарием к представителям Рыболовлева.

ATP III GP подала иск этой весной, заявив, что семейный траст Рыболовлевых отказывается выполнять свой обязательства перед фондом, в том числе не отвечая на запросы капитала или отказываясь утверждать новые бюджеты портфельных компаний. Фонд утверждал, что такие ситуации стали заметны с конца 2021 года — начала 2022 года, но особенно участились в последние 18 месяцев, в которые траст «отчаянно пытается избежать своих инвестиционных обязательств».

В связи с этим возникает «чрезвычайная ситуация» и портфельным компаниям «грозит крах», поэтому ATP III GP инициировала судебное разбирательство, чтобы заставить ограниченных партнеров выполнить свои обязательства.

Как пишет Bloomberg, ATP заявила, что была вынуждена сократить исследовательские программы и уволить около 70% сотрудников «по всему портфелю». Rigmora, в свою очередь, утверждала, что выполнила свои обязательства, инвестировав около $2,7 млрд, что превышает обязательства ограниченных партнеров. Однако суд счел, что семейный траст дважды указал некоторые взносы.

Rigmora также обвинила ATP в неправильном управлении фондом. В частности, по утверждению траста, семь стартапов не смогли достичь контрольных показателей, «которые позволили бы получить следующий предусмотренный бюджетом транш финансирования». Делавэрский суд отклонил требование ATP о принудительном одобрении бюджетных заявок, которые, по утверждению компании, Rigmora не стала рассматривать. Также суд пришел к выводу, что траст не был обязан финансировать одну инвестицию, которая зависела от продажи другой компании.

Сооснователем ATP III GP является доктор Сет Харрисон. Комментируя решение суда, он заявил, что оно показывает, что «нет фактических оснований ставить под сомнение добросовестность ATP».

Bloomberg отмечает, что это разбирательство отражает распад партнерства между Рыболовлевым и Харрисоном. Летом РБК писал, что структуры семейного фонда российского миллиардера подали ходатайство в суд на Каймановых островах с просьбой просят расформировать фонд ATP Life Science Ventures в связи со злоупотреблением служебным положением и нечестным ведением дел со стороны ATP III GP.

Заявители утверждают, что генеральный партнер, отвечающий за управление, хочет присвоить себе 50% их доли в фонде, действуя в интересах Харрисона. В ходатайстве отмечалось, что фонд ATP был создан в 2012 году «после обсуждений между доктором Сетом Харрисоном и доктором Дмитрием Рыболовлевым о формировании механизма инвестиций в индустрию биомедицины с использованием капитала предприятий, которые принадлежат трасту семьи Рыболовлевых».