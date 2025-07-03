Миллиардер Рыболовлев подал в суд на партнера по инвестициям в биомед

Структуры Дмитрия Рыболовлева завили о попытке его партнера по венчурному фонду ATP, объемом $2,7 млрд, присвоить в нем 50% их доли. Сам партнер пожаловался в суд Делавэра на отказ миллиардера выдавать ему средства на инвестиции

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / Global Look Press)

Суд Каймановых островов зарегистрировал ходатайство структур, принадлежащих трасту семьи миллиардера Дмитрия Рыболовлева, следует из документа, имеющегося в распоряжении РБК. В нем они просят расформировать фонд венчурных инвестиций ATP Life Science Ventures, L.P. в связи со злоупотреблением служебным положением и нечестным ведением дел со стороны генерального партнера фонда — компании ATP III GP. Ltd.

Заявители утверждают, что генеральный партнер, отвечающий за управление, хочет присвоить себе 50% их доли в фонде, действуя в интересах сооснователя — доктора Сета Харрисона.

Чем известен фонд ATP Life Science Ventures, L.P. занимается венчурными инвестициями в технологии биомедицины. Компания зарегистрирована в 2012 году и сегодня имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Франциско и Кембридже (Массачусетс). Ее капитал оценивается почти в $2,7 млрд. Фонд инвестировал более чем в 30 трансформационных компаний, ориентированных на предоставление передовых методов лечения.

Что предшествовало спору

Еще до обращения структур Рыболовлева, 30 мая, ATP III GP инициировала судебное разбирательство, подав иск в суд Делавэра против Rigmora Biotech Investor One LP и Rigmora Biotech Investor Two LP (структуры семейного траста Рыболовлевых, выступающие ограниченными партнерами в фонде). На сайте фонда указывалось, что этот судебный процесс «направлен на то, чтобы заставить ограниченных партнеров выполнить свои договорные обязательства в соответствии с условиями соглашения об ограниченном партнерстве». «Мы боремся изо всех сил, чтобы гарантировать, что наши портфельные компании и инновации, разрабатываемые ими, могут продолжать движение вперед ради заинтересованных сторон и пациентов», — говорилось в заявлении.

В иске утверждается, что семейный траст Рыболовлевых демонстрирует преднамеренное деструктивное с финансовой точки зрения поведение, отказываясь выполнять свои обязательства перед фондом. Речь идет о случаях, когда траст превентивно не отвечает на запросы капитала, которые обязан выполнять, или отказывается утверждать новые бюджеты портфельных компаний. Такие ситуации стали заметны с конца 2021 — начала 2022 года, но особенно участились в последние 18 месяцев, в которые траст «отчаянно пытается избежать своих инвестиционных обязательств», уверена ATP III GP.

В итоге, складывается «чрезвычайная ситуация», и портфельным компаниям «грозит крах», поскольку эти средства «жизненно важны для продолжения их работы». «Это не вопрос перерасхода», — заявляет генеральный партнер.

Кто такой доктор Харрисон

Как говорится в ходатайстве, фонд ATP был основан «после обсуждений между доктором Сетом Харрисоном и доктором Дмитрием Рыболовлевым о формировании механизма инвестиций в индустрию биомедицины с использованием капитала предприятий, которые принадлежат трасту семьи Рыболовлевых».

Харрисон инвестировал в биомедицину с 1991 года в качестве венчурного партнера в Sevin Rosen Funds и стал генеральным партнером в Oak Investment Partners. С 2002 по 2010 год он также входил в совет International Partnership for Microbicides, некоммерческого партнерства по разработке продуктов, ориентированного на здоровье женщин и профилактику ВИЧ. В настоящее время он входит в советы директоров всех портфельных компаний, созданных в рамках фонда ATP.

В документе отмечается, что по состоянию на июнь 2025 года 99% из $2,7 млрд инвестированного в фонд капитала поступило от структур Рыболовлева. Оставшиеся $53,8 млн были вложены Харрисоном и его трастом Les Pommes, но «они в значительной степени были профинансированы кредитом, выданным Ezbon (одна из структур российского миллиардера)». Харрисон при этом руководит ATP III GP, Ltd. (генеральным партнером фонда), указано делавэрском иске компании.

Вместе с тем, приходят к выводу заявители, «доктор Харрисон, действуя через генерального партнера, начал разбирательство в Делавэре, в котором стремится изъять активы на сумму в миллиарды долларов у заявителей и передать эти активы себе», — говорится в документе.

Какие претензии у Рыболовлева к партнеру

Структуры Рыболовлева заявляют о «потере доверия и уверенности в способности генерального партнера управлять делами партнерства» в интересах фонда. Это проявилось:

в попытках запросить взнос в фонд в размере более $100 млн (сверх обязательств), нарушив положения соглашения об ограниченном партнерстве;

некоторые расходы генерального партнера могли быть неправомерно отнесены к портфельным компаниям фонда, а сам партнер не предоставлял своевременно или вообще информацию, необходимую для проверки расходов или утверждения бюджетов входящих в портфель фонда активов;

кроме того, в действиях партнера наблюдается конфликт интересов;

также генеральный партнер в нарушение договора начал разбирательство в Делавэре, пытаясь получить дополнительное финансирование, а также конфисковать 50% доли истцов в фонде, стоимость которого он оценил в $4 млрд.

Таким образом, «поскольку партнерство больше не управляется в соответствии с разумными ожиданиями ограниченных партнеров», структуры Рыболовлева считают «справедливым и равноправным», если фонд будет ликвидирован.

Чем известен Дмитрий Рыболовлев Дмитрий Рыболовлев занимает 26-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes за 2025 год, его состояние оценивается в $6,4 млрд. Он является президентом футбольного клуба «Монако», а также бывшим акционером компании «Уралкалий». В 1992 году Рыболовлев участвовал в процессе приватизации компании и получил контроль над ней в 2000-м. В 2011 году он продал 53,2% производителя и экспортера минеральных удобрений Сулейману Керимову, Александру Несису и Филарету Гальчеву и покинул состав акционеров «Уралкалия». Переехав в Монако, Рыболовлев начал инвестировать в искусство. С 2015 года бизнесмен в течение многих лет судился с швейцарским арт-дилером Ивом Бувье в нескольких странах. В том числе он обвинял аукционный дом Sotheby's в помощи Бувье в завышении цен при продаже произведений искусств.

В своем заявлении, поступившем в РБК, траст Рыболовлевых отмечает, что только с 2022 года вложил в фонд более $800 млн, а судебный процесс в Делавэре был возбужден в ответ на «законные запросы» предоставить информацию о деньгах, поступающих в распоряжение генерального партнера. «Нам представляется, что вместо того, чтобы ответить на эти вопросы, генеральный партнер выражает свое неудовлетворение условиями партнерского соглашения, ограничивающими степень, в которой генеральный партнер может требовать от нас взносы капитала», — сообщает он.

Траст надеется, что генеральный партнер «поступит правильно, отойдя от дел». «Но в противном случае мы уверены, что суд Каймановых островов предоставит нам соответствующую судебную защиту», — говорится в заявлении.

Генеральный партнер, в свою очередь, считает обвинения структур Рыболовлевых «беспочвенными, противоречащими фактам и, следовательно, несущими ущерб». Кроме того, он заверяет, что «не было никакого ненадлежащего управления или нецелевого использования средств». «Family Office (траст. — РБК) не полностью профинансировал свои обязательства. Все требования по капиталу, по которым он не выполнил обязательства, являются обоснованными. Оставшиеся инвестиции в портфеле ATP жизнеспособны, но требуют капитала для реализации своего потенциала», — говорится в ответном заявлении ATP III GP на сайте фонда. Там же указано, что компания подала ходатайство о приостановлении производства по данному делу.

Заявление о роспуске ATP Life Science Ventures LP имеет вполне разумное основание, полагает Георгий Сухов, адвокат, советник «Рустам Курмаев и партнеры». Он говорит, что в ситуации неразрешимых противоречий между партнерами инвестиционного фонда (либо участниками, акционерами юридического лица) юрисдикции англо-американской правовой традиции широко используют инструмент ликвидации или роспуска совместного предприятия с последующим разделом активов.

«Что касается иска, предъявленного второй группой партнеров в штате Делавэр, то данный иск основан на попытке понуждения их оппонентов к внесению капитала в фонд и сопряжено также с требованием в виде явно непропорционального перераспределения долей в фонде», — отмечает Сухов. При таких обстоятельствах, заключает эксперт, следует ожидать, что Канцлерский суд штата Делавэр примет во внимание развитие судебного процесса на Каймановых островах и осторожно отнесется к требованиям, заявленным со стороны ATP III GP.