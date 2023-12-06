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Бизнес ,  
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Trafigura объявила о расследовании против нее по подозрению во взятках

Нефтетрейдер Trafigura объявил о расследовании в США и Швейцарии против него
Дело, в частности, связано с контрактами Trafigura Group и государственной нефтяной компании Анголы Sonangol. В обмен на их заключение бывший топ-менеджер ангольской компании получил взятки на сумму более €4,3 млн и $604 тыс.
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нефтетрейдер Trafigura сообщил, что власти США и Швейцарии ведут против него расследование по подозрению в коррупции. На сообщение обратил внимание Bloomberg.

«Trafigura добивается завершения расследований регулирующих органов США, Бразилии и Швейцарии в отношении платежей, произведенных бывшими сотрудниками через третьи стороны около десяти или более лет назад», — говорится в заявлении на сайте компании.

В Trafigura пояснили, что расследование связано с заявлениями, озвученными в рамках сделки о признании вины бывшим сотрудником Мариано Маркондешем Феррашем, осужденным в Бразилии. Феррашу были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег по делу бразильской нефтяной компании Petrobras. Следствие установило, что европейским компаниям Vitol и Glencore, а также сингапурской Trafigura предлагалась нефть по заниженным ценам, а оставшиеся деньги делились между участниками коррупционной схемы. В 2018 году Минфин США обязал компанию уплатить штраф в размере более $853 млн.

Trafigura заявила, что в ближайшее время ожидает завершения расследования Минюста США «по поводу неправомерных платежей, совершенных в Бразилии».

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Бизнес
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Генеральная прокуратура Швейцарии передала в Федеральный уголовный суд дело против Trafigura Beheer B.V. (TBBV) из-за «неспособности предотвратить предполагаемые незаконные выплаты через третье лицо» бывшему сотруднику государственной нефтяной компании Анголы Sonangol с 2009 по 2011 год.

Обвинения также выдвинуты против бывшего главного операционного директора Trafigura Майка Уэйнрайта, он отрицает свою вину. Также обвинения предъявлены экс-сотруднику Sonangol и бывшему консультанту DT Group (совместное предприятие, в котором TBBV принадлежала часть акций).

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В заявлении прокуратуры говорится, что бывший генеральный директор Sonangol Distribuidora SA — дочерней компании Sonangol E.P. — обвиняется в получении с апреля 2009 года по октябрь 2011-го взяток на сумму более €4,3 млн и $604 тыс. от Trafigura Group в обмен на контракты. Предполагаемая прибыль Trafigura от этих контрактов составила $143,7 млн. Уголовное дело о взяточничестве и отмывании денег было возбуждено в июле 2020 года.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Trafigura расследование США Швейцария коррупция

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