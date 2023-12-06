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Бизнес ,  
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«Сбер» поспорил с ФАС о законности условий скидки на ипотеку

Сбербанк не согласился с претензиями ФАС об условиях скидки на ипотеку
Сбербанк предложил скидку на ипотеку при условии покупки пакета услуг «Домклик Плюс». ФАС увидела в этом признаки нарушения антимонопольных правил, но банк настаивает, что лишь улучшает сервисы для клиентов
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Фото: РБК
Фото: РБК

Сбербанк не согласен с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заподозрившей кредитную организацию и «Сбербанк Страхование жизни» в заключении антиконкурентного соглашения. Об этом сообщил зампред «Сбера» Кирилл Царев.

«Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС», — рассказал он и заверил, что основная цель — улучшение условий для клиентов.

ФАС накануне завела дело против Сбербанка из-за жалоб граждан на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс», который дает скидку на процентную ставку в 1% по договору ипотечного кредитования со Сбербанком, а также включает полис страхования жизни и здоровья от «Сбербанк Страхования жизни».

Подключение этого пакет услуг не влияет на принятие банков решения о выдаче кредита, но от его наличия зависит процентная ставка. Например, если прежде заемщик для получения более выгодных условий мог заключить договор страхования жизни и здоровья с любым страховщиком, получившим аккредитацию банка, то теперь скидка предусмотрена только при оплате пакета «Домклик Плюс».

ФАС считает, что такая ситуация «ограничивает остальных участников рынка и граждан», и если вина Сбербанка и «Сбербанк Страхование жизни» будет доказана, компаниям грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.

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Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Правительство в сентябре предписало, что заемщик может сохранить условия кредитования при получении кредита независимо от того, покупает ли он дополнительные услуги у банка или самостоятельно заключает договор с любым страховщиком, напомнили в ФАС.

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Сборы компаний в ипотечном сегменте, где запущена акция Сбербанка, «уже упали почти до нуля», рассказали «Коммерсанту» источники среди страховщиков. За ближайший год потери страховщиков из-за условий по «Домклик Плюс» могут достичь 15–20% сборов, оценивает директор по развитию цифрового сервиса ипотечного страхования «FAST.Ипотека» Анна Морозова. Она предполагает, что ситуация ухудшится, так как для сохранения ставки без повышения клиент вынужден продлевать пакет услуг до даты окончания кредитного договора либо досрочного погашения кредита.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Сбербанк ФАС Ипотека скидка

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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