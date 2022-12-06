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Бизнес ,  
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«Аврора» предложила вернуть авиацию к работе без господдержки

Глава авиакомпании «Аврора» предложил вернуть перевозки в режим работы без господдержки
Авиаперевозки надо вернуть к работе без дополнительной поддержки, которая в 2022-м достигла ₽100 млрд, считает глава «Авроры» Константин Сухоребрик. По его словам, помощь нужна скорее местным линиям, чтобы люди чаще летали домой
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Константин Сухоребрик
Константин Сухоребрик (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Отрасль авиаперевозок должна работать без господдержки, как это было до пандемии. Об этом в интервью РБК заявил глава единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

По его словам, выделенные компаниям средства из федерального бюджета в размере 100 млрд руб. для поддержки полетов по России с апреля по октябрь 2022 года, стали ответом на «шоковую ситуацию, связанную с текущими событиями». «Надо восстанавливать нормальное оперирование отрасли без этой господдержки, как это было три года назад», — отметил топ-менеджер. После начала военной операции на Украине против российской авиаотрасли были введены беспрецедентные международные санкции, включая запрет на полеты в Евросоюз и ряд других иностранных государств.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Из 100 млрд руб. на долю группы «Аврора», в которую наряду с одноименной авиакомпанией входят перевозчики «Якутия», «Полярные авиалинии», Камчатское авиационное предприятие, «Хабаровские авиалинии» и «ЧукотАВИА», пришлось около 2 млрд руб., на долю группы «Аэрофлот» — более 25 млрд.

Власти в общей сложности выделили 172 млрд руб. на поддержку гражданской авиации в 2022 году, в том числе более 27 млрд руб. — на субсидирование региональных перевозок, перевозок наименее социально защищенных категорий граждан и «Авроре», заявил Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства 30 ноября. Благодаря этому российские авиакомпании перевезут по итогам года 94–96 млн пассажиров, отметил он. Достигнуть плана в 100 млн человек не вышло из-за закрытых южных аэропортов.



Но самое важное — помочь господдержкой тем регионам, где авиация безальтернативна, считает Сухоребрик. «Обеспечить нужно местные перевозки, а затем можно заниматься другими социальными программами. На мой взгляд, в первую очередь справедливо обеспечить население, проживающее на тех территориях, где без авиации передвигаться нельзя», — поясняет топ-менеджер.

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В последнее время в направлении восстановления местных перевозок в труднодоступные населенные пункты предпринимается очень много усилий. Так, на Дальнем Востоке на внутрирегиональные перевозки суммарно тратится 4–5 млрд руб. ежегодно, говорит глава «Авроры». Но и дефицит финансирования находится приблизительно на таком же уровне. «При удвоении субсидирования мы перевезем вдвое больше людей. Это означает, что вырастет коэффициент подвижности населения — человек сможет попасть домой не один раз в неделю, а дважды», — заключает он.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
Аврора господдержка бизнеса господдержка предприятий господдержка регулирование российские авиакомпании
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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