«Газпром» сравнил СПГ с замороженной клубникой

В России крупнейшим производителем сжиженного природного газа является НОВАТЭК — главный конкурент «Газпрома»

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко, выступая с презентацией в рамках форума «Газ России-2019», сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) — с замороженной, сообщает корреспондент РБК.

На одном из слайдов, который озаглавлен «СПГ: Мифы и реальность», были перечислены различные мифы о сжиженном природном газе. Один из них был сформулирован следующим образом: «СПГ — премиальный продукт с добавленной стоимостью».

При помощи слайда в презентации проиллюстрировали разницу между СПГ и трубопроводным газом. Над фотографией с замороженной клубникой была надпись «СПГ», а над снимком со свежей ягодой — «трубопроводный газ».

В презентации содержался и еще один «миф», согласно которому «СПГ обеспечивает энергетическую безопасность рынков». В качестве контраргумента в «Газпроме» обратили внимание на то, что доля импорта СПГ в мировом объеме поставок газа составляла лишь 11% в 2018 году, а в 2030 году увеличится до 16%.