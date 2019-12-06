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Бизнес ,  
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«Газпром» сравнил СПГ с замороженной клубникой
В России крупнейшим производителем сжиженного природного газа является НОВАТЭК — главный конкурент «Газпрома»

Заместитель начальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко, выступая с презентацией в рамках форума «Газ России-2019», сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) — с замороженной, сообщает корреспондент РБК.

На одном из слайдов, который озаглавлен «СПГ: Мифы и реальность», были перечислены различные мифы о сжиженном природном газе. Один из них был сформулирован следующим образом: «СПГ — премиальный продукт с добавленной стоимостью».

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При помощи слайда в презентации проиллюстрировали разницу между СПГ и трубопроводным газом. Над фотографией с замороженной клубникой была надпись «СПГ», а над снимком со свежей ягодой — «трубопроводный газ».

В презентации содержался и еще один «миф», согласно которому «СПГ обеспечивает энергетическую безопасность рынков». В качестве контраргумента в «Газпроме» обратили внимание на то, что доля импорта СПГ в мировом объеме поставок газа составляла лишь 11% в 2018 году, а в 2030 году увеличится до 16%.

Крупнейшим производителем СПГ в России является проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ». «Газпром» также участвует в выпуске СПГ в рамках проекта «Сахалин-2».

РБК направил запрос в пресс-службу НОВАТЭК. 

В середине октября глава Минэнерго Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».

Как пояснил министр, цель создания компании — решение вопроса привлечения инвестиций в новые крупномасштабные проекты» по производству СПГ.

Материал дополняется

Авторы: Михаил Юшков, Людмила Подобедова
Теги: «Газпром»», СПГ
РБК
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