«Газпром» прекратил переговоры о поставках СПГ в Пакистан и Бахрейн

«Газпром» больше не ведет переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан и Бахрейн. Об этом сообщил начальник департамента компании Павел Одеров, передает ТАСС.

«Пакистан действительно проводил тендер на поставки крупных партий СПГ. Мы в этом тендере участвовали, но не стали победителем», — сказал Одеров. По его словам, по поставкам СПГ в Бахрейн была сформирована рабочая группа, однако в настоящий момент «Газпром» этим вопросом не занимается. «Детальных переговоров с Бахрейном мы сейчас не ведем», — добавил Одеров.

Летом 2017 года министр нефти Бахрейна шейх Мохамед бен Халифа бин Ахмед аль Халифа говорил, что потенциальный объем поставок СПГ «Газпрома» в королевство может составить 3–6 млн т. Запуск первого терминала для приема СПГ в Бахрейне должен был состояться в текущем месяце, однако его перенесли на третий квартал 2019 года.