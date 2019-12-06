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Акимов сообщил о проработке ограничений на покупку стартапов банками
Банкам и крупным технологическим агрегаторам «готовы дать четкий ответ» о том, что они могут, а чего не могут делать, заявил вице-премьер
Максим Акимов (Фото: Штукина Екатерина / ТАСС)

Правительство может ограничить крупные компании при поглощении технологических стартапов, чтобы не допустить создания цифровых монополий, заявил вице-премьер Максим Акимов в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Этот вопрос будет прописан в рамках Пятого антимонопольного пакета.

«Мы должны крупным агрегаторам или компаниям из сферы финансов дать четкий ответ, что они могут делать, а чего делать не могут. С другой стороны, мы должны дать понять стартапам, где, когда и по каким правилам государство может вмешиваться», — уточнил Акимов.

Финансы
Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

В конце ноября ЦБ опубликовал доклад «Подходы к развитию конкуренции на финансовом рынке», в котором говорилось, что развитие экосистем на базе банков может негативно отразиться на конкурентной среде. Организации, подключенные к системе, получают неконкурентное преимущество, а крупные игроки-администраторы экосистем укрепляют свои позиции, считают в ЦБ.

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если банкам запретят создавать экосистемы, через какое-то время власти будут вынуждены регулировать ИТ-компании, которые начнут заниматься банковской деятельностью. По словам Грефа, экосистема Сбербанка — упреждающий удар по ИТ-гигантам. «В десятилетней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать, мы будем создавать экосистему, и мы будем создавать им проблемы на их рынках традиционных», — сказал он.
 

Авторы: Александра Посыпкина, Константин Нагаев
Теги: регулирование, стартапы
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