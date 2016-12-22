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Глава Хабаровского края призвал «Транснефть» подключить завод «Роснефти»
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Глава Хабаровского края призвал «Транснефть» подключить завод «Роснефти»
Бизнес, 17:35
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Глава Хабаровского края призвал «Транснефть» подключить завод «Роснефти»
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт призвал «Транснефть» ускорить подключение Комсомольского НПЗ «Роснефти» к ВСТО. Но в «Транснефти» утверждают, что нефтяная компания еще не подготовила завод для подключения к этой трубе
ОАО «НК «Роснефть» Комсомольский НПЗ» (Фото: РИА Новости)

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт 5 сентября написал президенту «Транснефти» Николаю Токареву письмо с просьбой подключить Комсомольский НПЗ «Роснефти» к недавно построенному отводу от трубопровода Восточная Сибирь — Тихий Океан (ВСТО). У РБК есть копия этого письма​, представитель Шпорта подтвердил его подлинность.

Комсомольский НПЗ построил инфраструктуру, необходимую для подключения к этому отводу, но «дочка» «Транснефти» «Транснефть — Дальний Восток» не подключает завод, хотя «причины, препятствующие технологическому присоединению, отсутствуют», говорится в письме. Шпорт просит «Транснефть» подключить завод к октябрю, когда Хабаровский край будет праздновать 80-летие со дня его образования.

«Транснефть» начала строить отвод от ВСТО к Комсомольскому НПЗ протяженностью почти 300 км и мощностью 8 млн т в год еще в 2016 году, проект оценивается в 47 млрд руб., сообщал «Интерфакс». «Транснефть» была готова подключить завод к отводу уже в апреле 2018 года, сказал РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин. Отвод должен помочь «Роснефти» сэкономить на доставке на завод нефти, которую пока компания подвозит по железной дороге. Транспортировка по трубе всегда дешевле: например, в 2017 году средний тариф на доставку нефти по железной дороге для «Роснефти» составил $58 за тонну, а по трубе почти в пять раз меньше — $12,7 за тонну, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Кроме того, качество нефти, которая транспортируется по ВСТО, выше, напоминает аналитик Reuters Глеб Городянкин.

Компании договорились, что «Транснефть» подключит НПЗ до 1 октября, но в августе выяснилось, что завод не готов, утверждает Демин. По его словам, «Роснефть» до сих пор не достроила узел подключения и приемо-сдаточный пункт; кроме того, в системе измерения показателей качества и количества нефти найдено 103 неполадки, в том числе те, что влияют на безопасную эксплуатацию трубопровода. Например, частично не работают средства автоматизации пожаротушения и системы оповещения о пожаре, системы защитной автоматики и т.д., объясняет Демин.

«Роснефть» и «Транснефть» подписали совместный план мероприятий по вводу в эксплуатацию этого приемо-сдаточного пункта, но «Роснефть» «сорвала» уже треть мероприятий из этого плана, указывает Демин.

Комсомольский НПЗ завершил строительство приемо-сдаточного пункта нефтепровода — отвода от ВСТО в июле 2018 года, заявил РБК представитель «Роснефти». По его словам, уже получены необходимые разрешения территориального управления Ростехнадзора и Минстроя Хабаровского края на ввод этого объекта в эксплуатацию, а сейчас «Роснефть» ведет работу «по внесению построенного объекта в реестр опасных производственных объектов для начала промышленной эксплуатации в 2018 году».

«Транснефть» заинтересована как можно быстрее подключить завод к ВСТО и получать плату за прокачку, уверяет Демин. По его словам, предварительно согласованный тариф составлял 303,5 руб. за тонну (при прокачке 8 млн т в год). В этом случае выпадающие доходы «Транснефти» за каждый месяц отсрочки составят около 200 млн т, подсчитал Полищук.

Но в этом году «Роснефть» обеспечит «Транснефти» прокачку 1,2 млн т нефти по новому отводу, а 8 млн т планирует прокачивать только примерно к 2023 году, говорил в августе Токарев (цитата по «Интерфаксу»). Объемы будут наращиваться постепенно, график прокачки уже утвержден с «Транснефтью», сказал РБК источник, близкий к «Роснефти». По его словам, уже в следующем году компания может заполнить трубу почти на 70%.

Для подключения Комсомольского НПЗ действует «договорной тариф», который согласован между «Роснефтью» и «Транснефтью» и подтвержден правлением ФАС, передал РБК через пресс-службу начальник управления регулирования ТЭКа антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

Авторы: Алина Фадеева, Людмила Подобедова.
Теги: «Роснефть» , «Транснефть»
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