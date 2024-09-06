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Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион до конца года

Стоимость тюрьмы, где сидели Бродский, Троцкий и Луначарский, может составить ₽1 млрд, но это не окончательная оценка, рассказал Мутко. Эксперты отмечают хорошее расположение объекта вместе с необходимостью существенных вложений
Следственный изолятор &laquo;Кресты&raquo; в Санкт-Петербурге
Следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца 2024 года, об этом РБК на ВЭФ сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Сейчас все в принципе [к продаже] готово, до конца года хотим. Сложный объект — там котельная, два общежития», — сказал он.

Начальная цена объекта на торгах может составить около 1 млрд руб., но точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, объяснил Мутко, передают «Ведомости».

«Кресты» официально назывались Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, однако в последние несколько лет комплекс не использовали как следственный изолятор. В 2017-м в Колпино завершили строительство нового здания для заключенных — комплекса «Кресты-2», ставшего самым крупным следственным изолятором в Европе.

Тюремный комплекс «Кресты» построили в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. В разные годы там сидели Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий и другие известные заключенные. Комплекс представляет собой два крестообразных пятиэтажных здания, административный корпус с церковью и прочими вспомогательными зданиями: больницей, кухней, помещениями для сотрудников, котельной и др.

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Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Петербургские власти неоднократно выдвигали предложению по использованию территории «Крестов»: например, в 2013 году звучала идея разместить там арт-отели, офисы, магазины, рестораны и шоурумы, но проект развития не получил. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий предложил ФСИН передать «Кресты» на баланс Русской православной церкви.

Стоимость объекта может начинаться с с 4 млрд руб., если покупателю позволят полностью снести здания, оценивал в 2022 году глава проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Он напомнил, что тюрьма имеет хорошее расположение, которое заинтересует застройщиков жилья или апартаментов. Однако партнер NF Group Станислав Бибик рассказал в этом году «Ведомостям», что 1 млрд — рыночная цена за такой комплекс, с учетом уникальности и исторической значимости построек. По мнению эксперта, покупателю придется сделать значительные инвестиции в реконструкцию и обновление зданий.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Виталий Мутко Кресты Санкт-Петербург Дом.РФ ВЭФ
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