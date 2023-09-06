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Бизнес выступил против упрощения доступа МВД к перепискам

Бизнес выступил против упрощения доступа МВД к перепискам из-за утечек
МВД попросило разрешить без суда получать копии переписок, хотя делать это запрещает Конституция. Российские операторы больших данных предупредили, что в таком случае доступ к личной информации получат даже рядовые силовики
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ассоциация больших данных (АБД), объединяющая компании-операторы больших данных в банковской, телекоммуникационной и других отраслях, выступила против запроса МВД дать доступ к электронным устройствам россиян без судебного решения. Первым об этом сообщил Forbes. Отзыв на законопроект есть у РБК.

Такая правовая норма создает угрозу нарушения тайны связи, защищаемой Конституцией, а также иных тайн, охраняемых правовыми актами в области профессиональной чувствительной информации.

Доступ к звонкам и переписке получат не только подразделения ФСБ и МВД, непосредственно занимающиеся оперативно-техническими мероприятиями, но и все территориальные подразделения ФСИН, ФТС и МВД, к которым, «в силу специфики их деятельности, требования к законности и обоснованности существенно ниже», предупредили эксперты. Такое регулирование не обеспечит полноценную проверку обоснованности и законности получения доступа к охраняемой законом тайне.

Инициатива будет нарушать нынешние протоколы защиты данных в технологических системах и различных дата-центрах, считают в ассоциации. Это может стать причиной повышения аварийности на таких объектах и потенциально нарушить работу критической инфраструктуры и обычных информационных систем, указали авторы письма.

В ассоциацию АБД входят «Яндекс», «ВКонтакте», МТС, Сбербанк, Аналитический центр при правительстве, ВТБ, Фонд «Сколково», «Билайн», QIWI, «Тинькофф», «Мегафон» и др.

МВД выдвинуло свою инициативу в середине августа. Ведомство предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. Согласно поправкам, МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащуюся в технологических системах ее передачи», включая сетевые, до решения суда.

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Конституция России гарантирует каждому право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это право может быть ограничено только по решению суда.

В Совете Федерации указали на необходимость проверить инициативу на соответствие основному закону, с таким требованием выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Одобрение инициативы МВД грозит кратным увеличением риска утечек персональных данных и содержимого звонков и переписок, поскольку ведомство предлагает расширить ранг силовиков, имеющих к ним доступ, практически до любого оперативника, рассказал Forbes генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. Чтобы сейчас получить доступ, необходимо не только решение суда, но и запрос в адрес ФСБ через центральный аппарат МВД, в ответ на который будет прислан ответственный сотрудник. Казарян признал, что это громоздкая конструкция, но она защищает права граждан и предпринимателей от злоупотреблений.

Последний громкий случай с утечкой чувствительных данных из полиции произошел весной, когда сотрудники ФСБ и службы собственной безопасности МВД начали масштабные проверкив УВД по Центральному округу столицы. Подозреваемые полицейские, пояснили в спецслужбе, сливали данные российских силовиков по запросам граждан Украины.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
тайна переписки МВД большие данные Конституция

Пространство выбора

Подборки квартир

для себя и инвестиций

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прямо на сайте РБК

Полезные статьи

и обзоры рынка недвижимости
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