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МВД попросило доступ к устройствам до разрешения суда

МВД попросило доступ к электронным устройствам до разрешения суда
МВД сообщило о нехватке возможностей для исследования в режиме реального времени текстовой информации и сведений о месте выхода пользователя в интернет для раскрытия преступлений
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

МВД предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. Такие поправки ведомство предложило внести в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно поправкам, МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи», включая интернет. Министерство пояснило, что широкое распространение получили преступления, совершаемые с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи, преступники часто используют VPN-сервисы. Однако 71% уголовных дел приостановлены в связи с тем, что не удалось определить преступника.

Причиной этому, считает МВД, нехватка инструментов, которые позволяли бы оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио и видеоданные, а также техническую информацию о месте и времени удаленного подключения, оборудовании, включая его модель, сетевой и физический адрес, серийный номер, а также сведения о взаимодействии пользователя с информационными системами и их реакции на запросы пользователя.

«Электронная информация, размещенная на удаленном сервере (в облачном хранилище), может быть повреждена, искажена либо уничтожена участниками противоправной деятельности с использованием дистанционного доступа, либо потеряет свою актуальность в виду изменения информационной среды, что приведет к утрате части доказательной базы и затруднит не только установление виновных лиц, но и доказывание их деятельности в уголовном процессе», — сказано в пояснительной записке.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах объяснил, что цель предложений — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД (Оперативно-разыскной деятельности. — РБК)».

Сейчас получить доступ к сообщениям необходимо разрешение суда (они защищены статьей Конституции о тайне переписки), а поправки упростят процедуру и сократят сроки, рассказал изданию партнер юрфирмы «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Он отметил, что разрешение суда понадобится все равно, но постфактум.

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Правоохранительным ведомствам сложно сейчас отнести к оперативному мероприятию, например, фиксации содержимого веб-страницы или переписки на форуме, отметил специалист Лаборатории компьютерной криминалистики F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) Игорь Михайлов. Из-за этого сведения невозможно использовать для доказательств преступления. Кроме того, будет устранена правовая коллизия, при которой иностранные ИТ-компании хранят данные россиян физически за пределами российской территории, а сотрудники вправе работать только на территории России. «Теперь данные можно будет изучить через пользователя в РФ — компанию или физлицо», — пояснил Михайлов.

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МВД тайна переписки
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