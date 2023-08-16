Сенатор Клишас призвал проверить идею МВД о доступе к гаджетам до решения суда

Клишас призвал проверить идею МВД о доступе к гаджетам до решения суда

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предложение МВД о доступе к электронным устройствам россиян без судебного решения необходимо проверить на предмет соответствия Конституции, заявилпредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«Тайна переписки, частной жизни — важнейшие конституционные права, которые подлежат защите», — написал он.

МВД подготовило проект поправок в федеральный закон Об оперативно-разыскной деятельности» в соответствии с которым предлагается приравнять любые передаваемые через интернет данные к информации, необходимой для следственных действий.

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