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Клишас призвал проверить идею МВД о доступе к гаджетам до решения суда

Сенатор Клишас призвал проверить идею МВД о доступе к гаджетам до решения суда
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предложение МВД о доступе к электронным устройствам россиян без судебного решения необходимо проверить на предмет соответствия Конституции, заявилпредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«Тайна переписки, частной жизни — важнейшие конституционные права, которые подлежат защите», — написал он.

МВД подготовило проект поправок в федеральный закон Об оперативно-разыскной деятельности» в соответствии с которым предлагается приравнять любые передаваемые через интернет данные к информации, необходимой для следственных действий.

Материал дополняется.

Теги
МВД тайна переписки гаджеты Андрей Клишас