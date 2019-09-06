СМИ узнали о планах Exxon Mobil уйти из Норвегии после 100 лет работы

СМИ узнали о планах Exxon Mobil уйти из Норвегии после 100 лет работы

Компания планирует продать доли в 20 месторождениях. Стоимость всех активов Exxon в Норвегии оценивается в $4 млрд

Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil намерена продать все свои активы в Норвегии, стоимость которых составляет $4 млрд. Таким образом, Exxon прекратит добычу в стране, где она начала свою деятельность более века назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, компания планирует продать доли в 20 месторождениях. Операторами данных проектов являются местная Equinor и англо-голландская Royal Dutch Shell.

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