СМИ узнали о планах Exxon уйти из Северного моря после 50 лет работы

СМИ узнали о планах Exxon уйти из Северного моря после 50 лет работы

По информации источников Reuters, компания уже ведет переговоры о продаже своих активов в регионе. Причинами возможного ухода назван ориентир на добычу сланцевой нефти в США и другие новые проекты

Фото: Jim Young / Reuters

Американская компания Exxon Mobil рассматривает возможность продажи своих активов в Северном море у берегов Великобритании после более чем 50-летнего периода работы в этом регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли, знакомые с соответствующими планами компании. Причина в том, что Exxon решила сосредоточиться на добыче сланцевой нефти в США, а также на других новых проектах, уточняют собеседники.

По их данным, Exxon за последние недели провела переговоры с операторами проектов в Северном море, чтобы оценить заинтересованность в активах, продажа которых может принести компании до $2 млрд, сообщают источники.

Выход из активов в Северном море ознаменует серьезное отступление с европейского рынка, замечает Reuters. Exxon от комментариев отказалась.

Оператором большинства проектов Exxon является совместное с Royal Dutch Shell (RDSa.L) предприятие — Esso Exploration and Production UK, в котором компаниям принадлежит по 50% акций. Shell от комментариев отказалась, добавляет Reuters.

Потенциальными покупателями активов Exxon агентство называет такие компании, как Chrysaor или Neptune, уже работающие в Северном море.