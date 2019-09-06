Производители заявили о подорожании газировки из-за утилизации отходов

Какая инициатива беспокоит рынок

Поводом для обращения производителей безалкогольных напитков и воды к вице-премьеру стал обсуждаемый правительством вопрос о введении норматива по полной утилизации товаров и упаковки. В августе стало известно, что Гордеев поручил до середины 2020 года Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эту инициативу Минприроды. По расчетам министерства, введение норматива по 100%-ной утилизации товаров и упаковки увеличит поступления от экологического сбора до 136 млрд руб. в год (для сравнения: в 2018 году это было 2,2 млрд руб.). В частности, экосбор по бумаге и картону должен принести 22 млрд руб., стекла — 14,4 млрд руб.

Предложение Минприроды поддержал Минпромторг, который ранее сам выступал с аналогичной идеей, но с оговоркой, что нормативы по утилизации должны расти постепенно. Против этого шага выступили производители потребительских товаров: увеличение нормативов по утилизации вынудит производителей продуктов пересмотреть цены, указывал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Какие товары и как сейчас утилизируют

Сейчас производители и импортеры по закону («Об отходах производства и потребления») должны обеспечивать утилизацию части использованных товаров и упаковки. Перечень таких товаров утвержден правительством: всего их 54 группы (среди них в том числе постельное белье, одежда, резиновые шины, одежда, бумага и гофрокартон, бутылки и пластиковая упаковка). По каждой группе на 2018–2020 годы предусмотрены нормативы утилизации: например, в 2019 году должно быть переработано 35% гофрированной бумаги и тары из гофрокартона, 15% бумажной и картонной упаковки, 15% полимерной упаковки и 20% стеклянной упаковки.

Вариантов переработки использованных товаров и упаковки в законе предусмотрено несколько. Производитель может сам организовать инфраструктуру по сбору и утилизации либо заключить договор с региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами. Чтобы обеспечить выполнение нормативов, производители и импортеры могут объединяться в союзы — например, за утилизацией использованных товаров и упаковки следит ассоциация «РусПРО».

Те, кто не обеспечивают утилизацию отходов сами, могут платить государству экологический сбор. Его размер рассчитывается по формуле, в которой учитывается масса выпущенного на рынок товара, норматив утилизации и установленная ставка сбора (например, для тонны стеклотары она составляет 2,5 тыс. руб.).

Насколько подорожает газировка

Сейчас все производители безалкогольных напитков и воды в рамках действующих нормативов платят за утилизацию около 3 млрд руб. в год — в расчете на один литр выпускаемой продукции это 23 коп., говорит президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

В случае увеличения нормативов только за утилизацию основной используемой тары и упаковки (это стеклянные бутылки, алюминиевые банки, гофрокартон, ПЭТ-бутылка) производители будут дополнительно уплачивать 7 млрд руб. в год, указано в письме союзов. За утилизацию остальных видов упаковки, которая применяется при обороте продукции и попадает под действие закона (палеты, стретч-пленка, комбинированные упаковочные материалы и т.д.), они должны будут дополнительно заплатить около 6,5 млрд руб. В результате стоимость литра выпускаемой продукции вырастет более чем на 1 руб.

Можно ли переработать все

Резкое повышение норматива утилизации вынудит производителей реализовывать механизм расширенной ответственности через уплату экологического сбора: переработать 100% товаров и упаковки в текущих условиях производители не смогут, поскольку в России еще не выстроена инфраструктура по раздельному сбору отходов и действует НДФЛ по большей части видов вторсырья, указывает Новиков. Производители просят вице-премьера увеличивать нормативы утилизации «постепенно и экономически обоснованно», а при индексации нормативов проводить обсуждения с бизнесом и отраслевыми объединениями.

Инициатива Минприроды усложнит жизнь компаниям и потребителям, но не принесет реального улучшения экологической обстановки, убежден партнер практики АПК компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. Сейчас в России существует огромный разрыв между количеством мусора и инфраструктурой его переработки: в стране физически не хватает мощностей, чтобы уничтожать или производить вторсырье из того, что поступает, говорит Шафоростов. Быстро создать качественную инфраструктуру и системный подход к сбору, сортировке и рециклингу невозможно, поэтому резкий рост потока дополнительных отходов может привести к обострению социальной обстановки и риску увеличения свалок. Растущие расходы по утилизации бизнес, скорее всего, переложит на потребителей, увеличив стоимость товаров, уверен эксперт. По его мнению, в первую очередь нужно решить вопрос инфраструктуры, а потом уже повышать нормативы утилизации.