Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Сколько отходов образуется в России

В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т отходов производства и потребления — на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%), существенная часть которых утилизируется и перерабатывается.

Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то, как ранее писал РБК, их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.

Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них, сообщили РБК в пресс-службе российского Greenpeace.

Общая площадь российских свалок, по данным Greenpeace, — более 4 млн га. Это примерно равно территории Швейцарии.

Отходы из-за границы

Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил 314,7 тыс. т, или 0,004% от всех отходов, произведенных за год.

Внимание на то, что Россия покупает пластиковые отходы за рубежом, первым обратил Telegram-канал Trash Economy, написав, что в прошлом году было импортировано 24 тыс. т такого вторсырья.

Согласно данным ФТС, в 2018 году Россия закупила за границей отходы из пластмасс на $20,3 млн (категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс»).

В 2017 году импорт составлял $15,4 млн, в 2016 году — $16,3 млн.

В первом полугодии 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до $12,6 млн.

При этом следует учитывать, что отходы пластмасс, переработанные в исходный материал (например, гранулят), могут включаться и в другие товарные позиции. Поэтому категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс» не полностью представляет импорт и экспорт пластиковых отходов, но выделить именно отходы из других товарных категорий, опираясь на таможенную статистику, затруднительно.

Почему пластик покупают за границей

С точки зрения стоимости вторсырья и спроса на него, рынок пластиков является крайне привлекательным для переработчиков, отмечает в своей статье «Рынок утилизации отходов» ведущий аналитик Института «Центр развития» ВШЭ Анна Волкова. Однако в России нет отлаженной системы сбора полимерных отходов, что создает дефицит вторсырья и тормозит развитие отрасли, уточняет она.

Председатель совета директоров группы компаний «Экотехнологии», в которую входит Тверской завод вторичных полимеров, Константин Рзаев говорит, что российским переработчикам в условиях дефицита пластикового сырья приходится покупать его за границей. В основном, по его словам, импортируют прессованные ПЭТ-бутылки (из-под воды, молока и других напитков). Этот вид пластика на сегодняшний день перерабатывают в России лучше всего.

Кроме того, есть импорт ПЭТ-хлопьев (те же самые бутылки, но уже передробленные, вымытые и упакованные), и гранулята, сделанного из полиэтилена (это в основном ящики, канистры и бочки).

Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов являются Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

При этом, если посмотреть на данные импорта в физическом выражении, на первом месте будет Белоруссия, которая поставила в Россию в прошлом году около 7 тыс. т пластиковых отходов.

Кроме того, в минувшем году Россия покупала пластиковые отходы у Германии ($1,5 млн), Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Украины (по $1 млн) и еще 18 стран, среди которых США ($496 тыс.).

Дотянуть до «мусорной реформы»

Те мощности переработчиков вторсырья, которые есть в России на сегодняшний день, в основном загружены, но их рост очень сильно ограничен из-за невозможности купить больше сырья, говорит Рзаев. По его словам, масштабная экономика переработки не создается, потому что на рынке недостаточно вторичного сырья.

«А это в свою очередь сдерживается очень медленным ходом реализации «мусорной реформы», в том числе очень медленным строительством мусоросортировочных комплексов. […] До тех пор пока мусорная реформа буксует, импорт может помогать. Он позволит многим рециклерам не закрыться и не разочароваться вообще в этом бизнесе», — считает Рзаев.

Ценная макулатура

Макулатура — главная статья российского экспорта среди вторсырья (без учета лома и отходов черных и цветных металлов). Объем экспорта макулатуры в 2018 году составил почти $72 млн (368 тыс. т).

Более половины этой суммы приходится на сделки с Украиной ($38,3 млн). На втором месте по закупкам целлюлозных отходов из России Белоруссия ($8,3 млн), затем идут Узбекистан ($5,4 млн), Германия ($4,8 млн), Финляндия ($4,5 млн).

Экспорт макулатуры растет год от года. Если в 2016 году Россия поставляла за рубеж это вторсырье на $31,5 млн, то годом позже — уже $61,6 млн.

В мировом экспорте макулатуры Россия, согласно международной торговой статистике, занимает 19-е место. Лидер — США — продал в прошлом году этого вторсырья на $3,3 млрд.

В основном собираемая сейчас макулатура перерабатывается внутри страны, на экспорт идет не более 10%, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. В 2018 году было собрано порядка 3,9 млн т макулатуры (преимущественно в коммерческом секторе — ретейл, типографии, производство, коммерческая недвижимость), а переработано внутри страны 3,6 млн тонн.

80% макулатуры идет на производство тарного картона. В Европе и США цены на макулатуру для тарного картона ниже российских в два и шесть раз соответственно, но экспорт из России увеличивается. Причина в том, что выработка готовой продукции из российского вторсырья гораздо выше из-за небольшого количества циклов переработки и высокого содержания первичного волокна.

Однако дефицит макулатуры на российском рынке все равно есть, и он будет только расти с учетом ввода новых мощностей, предупреждает Сергеев. Чтобы восполнить недостаток, надо активнее извлекать полезное вторсырье из коммунальных отходов, подчеркивает он.

По его словам, только в 2018 году в России 3,2 млн т пригодной к переработке макулатуры было захоронено на полигонах в составе несортированного мусора.

В общей сложности переработка извлекаемой из коммунальных отходов макулатуры привнесет в ВВП страны более $0,5 млрд, утверждает Сергеев, ориентируясь на средневзвешенную стоимость теряемого вторсырья для внутренних и внешних переработчиков.

Разделять и перерабатывать

Пластик и макулатура — самые ценные фракции в составе ТКО. Их импорт и экспорт могут тормозить развитие раздельного сбора отходов в России, считает директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов.

«На территории России у нас и так достаточно пластика для переработки — при внедрении раздельного сбора мощности будут загружены в полной мере. Объемы импорта демонстрируют скорее низкое качество сырья, которое предоставляется для переработки», — говорит он. Но если развивать систему рециклинга и повышать качество сырья, то производителям не нужно будет прибегать к импорту, уверен он.

«Опыт всех развитых стран говорит о том, что экономически самый выгодный путь — это развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и переработка на собственной территории. Этот путь и самый экологичный», — подчеркивает Моргунов.

В СССР население активно вовлекали в сбор макулатуры, мотивируя материально, в частности, выдавая талоны на книги за сданное сырье, напоминает Сергеев.

По мнению Моргунова, люди должны почувствовать финансовую выгоду раздельного сбора мусора. «Сейчас региональные операторы берут деньги [с жителей] за вывезенный объем ТКО. Но за логистику и размещение сортированного мусора платить не нужно, издержки возьмут на себя переработчики. Если 30% мусора будет разделено на фракции, то и тариф уменьшится на те же 30%», — пояснил он.