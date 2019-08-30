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Экономика ,  
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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Россия наращивает импорт пластиковых отходов, а макулатуру, напротив, все больше продает за рубеж. Переработчики при этом жалуются на дефицит вторсырья. Фундаментальная причина — отсутствие раздельного сбора мусора
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые изучил РБК.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, «мусорной реформы». Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным Greenpeace, пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.

Раздельный сбор отходов поможет как экологии, так и экономике, подчеркивают эксперты, с которыми поговорил РБК. Одна лишь переработка макулатуры способна, по оценке представителей отрасли, привнести в ВВП страны порядка $0,5 млрд.

Подробности — в материале РБК Pro.

Сколько отходов образуется в России

  • В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т отходов производства и потребления — на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%), существенная часть которых утилизируется и перерабатывается.
  • Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), то, как ранее писал РБК, их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.
  • Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них, сообщили РБК в пресс-службе российского Greenpeace.
  • Общая площадь российских свалок, по данным Greenpeace, — более 4 млн га. Это примерно равно территории Швейцарии.

Отходы из-за границы

Общий импорт отходов в 2018 году, согласно данным Росприроднадзора, составил 314,7 тыс. т, или 0,004% от всех отходов, произведенных за год.

Внимание на то, что Россия покупает пластиковые отходы за рубежом, первым обратил Telegram-канал Trash Economy, написав, что в прошлом году было импортировано 24 тыс. т такого вторсырья.

  • Согласно данным ФТС, в 2018 году Россия закупила за границей отходы из пластмасс на $20,3 млн (категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс»).
  • В 2017 году импорт составлял $15,4 млн, в 2016 году — $16,3 млн.
  • В первом полугодии 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до $12,6 млн.

При этом следует учитывать, что отходы пластмасс, переработанные в исходный материал (например, гранулят), могут включаться и в другие товарные позиции. Поэтому категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс» не полностью представляет импорт и экспорт пластиковых отходов, но выделить именно отходы из других товарных категорий, опираясь на таможенную статистику, затруднительно.

Почему пластик покупают за границей

С точки зрения стоимости вторсырья и спроса на него, рынок пластиков является крайне привлекательным для переработчиков, отмечает в своей статье «Рынок утилизации отходов» ведущий аналитик Института «Центр развития» ВШЭ Анна Волкова. Однако в России нет отлаженной системы сбора полимерных отходов, что создает дефицит вторсырья и тормозит развитие отрасли, уточняет она.

Председатель совета директоров группы компаний «Экотехнологии», в которую входит Тверской завод вторичных полимеров, Константин Рзаев говорит, что российским переработчикам в условиях дефицита пластикового сырья приходится покупать его за границей. В основном, по его словам, импортируют прессованные ПЭТ-бутылки (из-под воды, молока и других напитков). Этот вид пластика на сегодняшний день перерабатывают в России лучше всего.

Кроме того, есть импорт ПЭТ-хлопьев (те же самые бутылки, но уже передробленные, вымытые и упакованные), и гранулята, сделанного из полиэтилена (это в основном ящики, канистры и бочки).

  • Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов являются Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
  • При этом, если посмотреть на данные импорта в физическом выражении, на первом месте будет Белоруссия, которая поставила в Россию в прошлом году около 7 тыс. т пластиковых отходов.
  • Кроме того, в минувшем году Россия покупала пластиковые отходы у Германии ($1,5 млн), Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Украины (по $1 млн) и еще 18 стран, среди которых США ($496 тыс.).

Дотянуть до «мусорной реформы»

Те мощности переработчиков вторсырья, которые есть в России на сегодняшний день, в основном загружены, но их рост очень сильно ограничен из-за невозможности купить больше сырья, говорит Рзаев. По его словам, масштабная экономика переработки не создается, потому что на рынке недостаточно вторичного сырья.

«А это в свою очередь сдерживается очень медленным ходом реализации «мусорной реформы», в том числе очень медленным строительством мусоросортировочных комплексов. […] До тех пор пока мусорная реформа буксует, импорт может помогать. Он позволит многим рециклерам не закрыться и не разочароваться вообще в этом бизнесе», — считает Рзаев.

Ценная макулатура

  • Макулатура — главная статья российского экспорта среди вторсырья (без учета лома и отходов черных и цветных металлов). Объем экспорта макулатуры в 2018 году составил почти $72 млн (368 тыс. т).
  • Более половины этой суммы приходится на сделки с Украиной ($38,3 млн). На втором месте по закупкам целлюлозных отходов из России Белоруссия ($8,3 млн), затем идут Узбекистан ($5,4 млн), Германия ($4,8 млн), Финляндия ($4,5 млн).
  • Экспорт макулатуры растет год от года. Если в 2016 году Россия поставляла за рубеж это вторсырье на $31,5 млн, то годом позже — уже $61,6 млн.
  • В мировом экспорте макулатуры Россия, согласно международной торговой статистике, занимает 19-е место. Лидер — США — продал в прошлом году этого вторсырья на $3,3 млрд.

В основном собираемая сейчас макулатура перерабатывается внутри страны, на экспорт идет не более 10%, сообщил РБК исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. В 2018 году было собрано порядка 3,9 млн т макулатуры (преимущественно в коммерческом секторе — ретейл, типографии, производство, коммерческая недвижимость), а переработано внутри страны 3,6 млн тонн.

80% макулатуры идет на производство тарного картона. В Европе и США цены на макулатуру для тарного картона ниже российских в два и шесть раз соответственно, но экспорт из России увеличивается. Причина в том, что выработка готовой продукции из российского вторсырья гораздо выше из-за небольшого количества циклов переработки и высокого содержания первичного волокна.

Однако дефицит макулатуры на российском рынке все равно есть, и он будет только расти с учетом ввода новых мощностей, предупреждает Сергеев. Чтобы восполнить недостаток, надо активнее извлекать полезное вторсырье из коммунальных отходов, подчеркивает он.

По его словам, только в 2018 году в России 3,2 млн т пригодной к переработке макулатуры было захоронено на полигонах в составе несортированного мусора.

В общей сложности переработка извлекаемой из коммунальных отходов макулатуры привнесет в ВВП страны более $0,5 млрд, утверждает Сергеев, ориентируясь на средневзвешенную стоимость теряемого вторсырья для внутренних и внешних переработчиков.

Разделять и перерабатывать

Пластик и макулатура — самые ценные фракции в составе ТКО. Их импорт и экспорт могут тормозить развитие раздельного сбора отходов в России, считает директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов.

«На территории России у нас и так достаточно пластика для переработки — при внедрении раздельного сбора мощности будут загружены в полной мере. Объемы импорта демонстрируют скорее низкое качество сырья, которое предоставляется для переработки», — говорит он. Но если развивать систему рециклинга и повышать качество сырья, то производителям не нужно будет прибегать к импорту, уверен он.

«Опыт всех развитых стран говорит о том, что экономически самый выгодный путь — это развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора и переработка на собственной территории. Этот путь и самый экологичный», — подчеркивает Моргунов.

В СССР население активно вовлекали в сбор макулатуры, мотивируя материально, в частности, выдавая талоны на книги за сданное сырье, напоминает Сергеев.

По мнению Моргунова, люди должны почувствовать финансовую выгоду раздельного сбора мусора. «Сейчас региональные операторы берут деньги [с жителей] за вывезенный объем ТКО. Но за логистику и размещение сортированного мусора платить не нужно, издержки возьмут на себя переработчики. Если 30% мусора будет разделено на фракции, то и тариф уменьшится на те же 30%», — пояснил он.

Автор: Анна Гальчева
Теги: раздельный сбор мусора, вторсырье, импорт
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