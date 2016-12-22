«Газпром» объяснил удаление списка «дочек» со своего сайта

На русскоязычном сайте «Газпрома» исчез список «дочек» компании, насчитывавший 161 юрлицо. Это произошло на фоне угроз Киева арестовать зарубежные активы компании

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Газпром» объяснил РБК исчезновение с русскоязычной версии своего сайта списка дочерних компаний. Ранее на это в контексте угроз Киева арестовать активы российской компании обратил внимание «Интерфакс».

«Работа по обновлению и улучшению сайта «Газпрома» ведется постоянно. Информацию о подконтрольных организациях компания публикует в ежеквартальных отчетах. Поэтому подраздел «Подконтрольные организации» и содержит ссылку на эти документы. Дублировать списки в нескольких разделах сайта нецелесообразно», — заявили в пресс-службе компании.

Как указывал «Интерфакс», ранее на странице с заголовком «Подконтрольные ПАО «Газпром» организации, имеющие для него существенное значение», было перечислено 161 юридическое лицо. Список в том числе включал компании в состоянии банкротства и ликвидации, «спящие» компании и технические структуры. Однако позднее список «дочек» (subsidiaries) «Газпрома» со страницы сайта исчез. Вместо него на странице был размещен следующий текст: «Список подконтрольных ПАО «Газпром» организаций, имеющих для него существенное значение, публикуется в Ежеквартальном отчете ПАО «Газпром» (раздел III, пункт 3.5)».

Вместе с тем полная версия списка «дочек» Газпрома осталась на англоязычной версии сайта. На версии сайта на немецком языке страница Subsidiaries отсутствует.

Зарубежные активы «Газпрома» оказались под угрозой ареста в связи с решением Стокгольмского арбитража по спору российской компании с украинским «Нафтогазом». В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» — по контрактам на поставку и транзит газа. В результате «Газпром» обязали выплатить украинской компании $2,56 млрд.

Вскоре после этого Киев обвинил «Газпром» в невыплате присужденных украинской компании средств и пригрозил арестом зарубежных активов газового гиганта. 30 мая Украина инициировала принудительный арест активов «дочки» компании в Швейцарии, а в июне — активов в Нидерландах. 29 августа окружной суд Амстердама наложил арест на долю «Газпрома» в капитале Blue Stream Pipeline Company. Эта компания участвует в реализации проекта газопровода «Голубой поток» из России в Турцию.