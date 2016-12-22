Burberry решила прекратить уничтожение своих вещей на миллионы фунтов

Британская компания Burberry Group больше не будет уничтожать нераспроданную продукцию. Вместо этого остатки будут отправляться на благотворительность и перерабатываться

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская компания Burberry Group, производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс, решила отказаться от обычной для нее практики уничтожения нераспроданных остатков продукции с целью предотвращения попадания этих товаров на черный рынок. Соответствующее решение вступает в силу немедленно, говорится в сообщении компании.

В июле 2018 года Burberry отчиталась об уничтожении в финансовом году, завершившемся 31 марта 2018 года, готовой продукции стоимостью £28,6 млн ($38 млн). Это больше, чем в предыдущие годы: за 2016/2017 финансовый год Burberry были уничтожены товары на £26,9 млн, а за 2015/2016 год — на £18,8 млн.

Отказ от уничтожения товаров в Burberry объяснили изменением подхода к использованию нераспроданных товаров. В соответствии с новой стратегией​ они либо отправляются на благотворительные цели, либо перерабатываются.

Одновременно с этим Burberry объявила об отказе от использования в своей продукции натурального меха и изъятии из продажи ранее созданных меховых изделий. До настоящего времени Burberry использовала в своих коллекциях мех кролика, лисы, норки и енота, а также натуральную овчину.

​«В современном мире роскошь означает социальную и экологическую ответственность. Это убеждение является ключевым для Burberry», — прокомментировал новую политику глава Burberry Марко Гоббетти.

Владельцы модных брендов неоднократно прибегали к уничтожению своих товаров. Так, швейцарская компания Richemont, которая владеет марками Cartier и Montblanc, за два года ликвидировала часы на €500 млн (£437 млн). По данным СМИ, Chanel и Louis Vuitton также сжигают или уничтожают нераспроданную продукцию.