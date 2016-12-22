За год Burberry уничтожила продукцию на £28,6 млн

Британская Burberry Group Plc в 2018 году уничтожила готовую продукцию стоимостью £28,6 млн ($38 млн). Об этом свидетельствует ежегодный отчет компании.
Отмечается, что эта сумма включает £10,4 млн, в которые оценивается ликвидированная косметика. Как передает Bloomberg, финансовый директор компании Джули Браун пояснила, что увеличение объема уничтоженной косметики связано с продажей линии компании Coty. Она также отметила, что Burberry «воспринимает крайне серьезно» уничтожение своих товаров.
Стоимость ликвидированной продукции Burberry возросла по сравнению с предыдущими годами: в 2017-м были уничтоженны товары на £26,9 млн, в 2016-м — на £18,8 млн.
Владельцы брендов неоднократно прибегали к уничтожению своих товаров. Так, швейцарская компания Richemont, которая владеет марками Cartier и Montblanc, за два года ликвидировала часы на €500 млн (£437 млн). По данным СМИ, Chanel и Louis Vuitton также сжигают или уничтожают нераспроданную продукцию.